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Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK duyurdu! Temassız ödeme limitleriyle ilgili yeni karar...

30.06.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir karar alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı ile temassız ödeme limitlerinde değişikliğe gitti. Alınan karara göre, kredi Kartı ve banka kartlarında 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme 750 liraya çıkartıldı.

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK duyurdu! Temassız ödeme limitleriyle ilgili yeni karar...

Son dakika haberine göre milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren bir değişiklik yapıldı. Temassız ödeme limitinde değişikliğe gidildi. BDDK'nın aldığı karara göre işlem limiti 750 liraya yükseltildi. Karar, 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.İşte son dakika haberinin detayları...

kart

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Kredi kartı ve banka kartlarında 500 lira limitle sınırlandırılan temassız ödeme 750 liraya çıkartıldı.

Limit artırımı 1 Temmuz 2022'den itibaren geçerli olacak.

Temassız ödeme limiti en son 1 Şubat 2022'de güncellenmiş ve 500 liraya yükseltilmişti. 750 liraya yükselen temassız ödeme limiti böylece yüzde 50 oranında artmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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