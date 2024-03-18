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Kredi kartı kullananlar dikkat! Perşembe günü sessizlik bozulabilir! Bu kez aylık faiz ve gecikme faizi…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
18.03.2024 10:28
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Kredi kartı nakit avans işlemlerinde faiz artışı ve limit sınırlaması getirilirken aylık faiz ve gecikme faizi oranlarına dokunulmamıştı. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararını işaret etti. Uzman isim, "Ekonomi yönetimi vatandaşların sıkı para politikasına ayak uydurmasını birden değil kademeli bir şekilde olmasını istiyor.Belki kredi kartlarına ilişkin bir düzenleme kararı gelebilir" dedi.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Perşembe günü sessizlik bozulabilir! Bu kez aylık faiz ve gecikme faizi…

Enflasyonla mücadelede en somut adımların atıldığı dönem yaşanırken kararlar da peş peşe açıklanıyor. Bu kapsamda kredi kartları adımın en önemli ayağını oluşturuyor. Geçtiğimiz hafta kredi kartı nakit avans çekiminde taksit sayısı düşürülmüştü. Son olarak da kredi kartı nakit avans çekimi ve kredili mevduat hesaplarına (KMH) uygulanan faiz oranları yükseltildi. Buna göre nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı 4.42’den yüzde 5’e çıktı. Ancak kredi kartı faizlerine henüz dokunulmadı.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Perşembe günü saat 14.00’te açıklayacağı faiz kararını işaret ederek herkesin merak ettiği konulara açıklık getirdi. Bayram’ın Milliyet’te yer alan açıklamaları şöyle:

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“FAİZLER EŞİTLENDİ”

“Şu anda ihtiyaç kredisi, KMH ve kredi kartı nakit avans faizinin eşitlendiğini görüyoruz. Bu haksız rekabeti önleme açısından önemli bir husus çünkü ihtiyaç kredisi faizleri yüksekken kredi kartı nakit avans çekimi faizleri düşük kalmıştı. Vatandaşlar paralarını nakit avans ve KMH’dan çekip ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade dövize yönelebiliyorlardı. Bu döviz talebini artırırken Merkez Bankası’nın döviz rezervlerini olumsuz etkiliyordu.

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DEVAMI GELECEK Mİ?

O yüzden hem Merkez Bankası’nın aldığı önlemler hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın aldığı önlemler burada sıkı para politikasının uygulanması yönündedir. Son toplantıda TCMB faiz artışı yapmazken parasal sıkılaşmanın sonuna gelindiğini, diğer sterilizasyon araçlarının kullanılacağından bahsetmişti. Bu adımı sıkı para politikası uygulamasının devamı niteliğinde görüyoruz.

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“KREDİ KARTI AYLIK VE GECİKME FAİZİ 5 DÖNEMDİR SABİT"

Kredi kartlarında aylık akdi ve gecikme faizleri yükselmedi. Bu son 5 dönemdir sabit kaldı. Vatandaşlarımız yüksek enflasyonist koşullarda maaşları sabitken aynı oranda ihtiyaçlarını gideremez hale geldikleri için bir kredi kartından çekip diğer kredi kartına yatırmak suretiyle bir harcama yapıyorlardı. O yüzden devletimiz kredi kartı akdi faiz ve gecikme faizine ilişkin bir düzenleme yapmadı. Ekonomi yönetimi vatandaşların sıkı para politikasına ayak uydurmasını birden değil kademeli bir şekilde olmasını istiyor.

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“KREDİ KARTLARI İLE İLGİLİ YENİ KARAR GELEBİLİR”

Ben kredi kartlarına düzenleme yapılana kadar kredi kartı faizlerinde bir artış beklemiyorum. Çünkü kredi kartlarında gerek taksit sayıları gerek kredi kartı limitlerine ilişkin bir düzenleme gelmedi. Ben böyle bir düzenleme gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Taksit sınırlaması ve kişilerin gelirlerine göre kredi kartı düzenlemesi yapılmalı. Kişinin geliri dikkate alınmaksızın limitler belirleniyor. Kredi kartı borçları nedeniyle vatandaşlar zor duruma düşebiliyor. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı var. Belki kredi kartlarına ilişkin bir düzenleme kararı gelebilir.

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MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIŞI YAPAR MI?

Merkez Bankası sıkı para politikası uygulamaya devam edecektir. Seçimlerden önce politika faizi artırılmayacak ve sterilizasyon araçları kullanılmaya devam edecektir. Ben yüzde 45 olan faizin kısa vadede yüzde 50’ler seviyesine geleceğini düşünüyorum. Her ne kadar politika faizi reel faize yakınsamış olsa da bankalar TL mevduat bulabilmek adına yarışıyorlar. Bankalar TL mevduat bulamazsa kendi maliyetleri artacak. TL mevduat faizleri politika faizinden yüksek seviyeye geldi. Bankaların daha fazla borçlanma maliyetine girmemeleri adına gerekli adımların atılacağını düşünüyorum.

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SON DÜZENLEME VATANDAŞI NASIL ETKİLER?

Bunlar vatandaşın daha az harcama yapması talebin kısılmasına yönelik adımlar. Bugüne kadar hep talep yönüne ilişkin önlemler alındı, üretim azalmasın diye arz yönüne ilişkin daha az önlemler alındı. Talep yönüne ilişkin düzenlemelerde sona geldik diyebiliriz. Kredi kartlarına ilişkin düzenlemeler vatandaşın harcamalarını kısıtlamak üzere atılan adımlar diyebiliriz.”


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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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