Kredi kartı kullananlara üzücü haber... OVP sonrası kart limitlerine düzenleme detayı! Artık maaşınız ile endeksli olacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandı.

OVP ile belirlenen hedefler ve yol haritasının yer aldığı programda kredi kartı ve krediler detayı dikkat çekti. Kredi kartı kullanan vatandaşlara kötü haber geldi.

Program 'Finansal İstikrar' bölümünde yer alan bilgilerde, kredi kartı kullanıcısı vatandaşın kart limiti artık geliri ile endeksli olacak. Ayrıca, bireysel ve ticari kredilerde de sıkılaştırma programı uygulanmaya başlayacak. Bunun sebebi ise dezenflasyonu desteklemek olarak kaydedildi.

KREDİ KARTI LİMİTİ VE GELİR UYUMLU OLACAK!

OVP'de konuya ilişkin, "Kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunu artırmak amacıyla, SGK kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi entegrasyonu sağlanacaktır" denildi.

Programda kredilere de düzenleme uygulanacağı belirtilerek "İç talebi dengelemek, enflasyon beklentilerini çıpalamak ve cari açığı azaltmak amacıyla bireysel krediler ve hedefi olmayan ticari kredilerde seçici miktarsal sıkılaştırma politikaları uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.