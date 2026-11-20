Türkiye'de bireysel borçlulukta yaşanan yükseliş, kredi kartı ve tüketici kredileri için yeni bir yapılandırma ihtiyacını beraberinde getirdi. Bankalara olan borçlarını ödemekte zorlanan milyonlarca vatandaşın beklediği düzenleme için ekonomi yönetiminin çalışma yürüttüğü belirtiliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gündemindeki yeni modelin, özellikle birikmiş borçların daha uzun sürede ödenmesini kolaylaştırması hedefleniyor.

BORÇLAR 7,1 TRİLYON LİRAYI GERİDE BIRAKTI

BDDK'nın haftalık bankacılık verileri, bireysel borçluluğun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Bireysel kredi kartı borçlarının toplamı 3 trilyon 537 milyar 672 milyon liraya çıkarken, kredi kartları ve tüketici kredilerinin toplam bakiyesi 7 trilyon 131 milyar 149 milyon liraya ulaştı.

Üstelik borçlardaki artış haftalık bazda da dikkat çekti. Kredi kartı borçlarına bir haftada 70 milyar 678 milyon lira eklenirken, tüketici kredileriyle birlikte toplam artış 105 milyar 613 milyon lira oldu.

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Erken kapatma cezası

Taksit gecikme faizi

YASAL TAKİPTEKİ BORÇLU SAYISI DİKKAT ÇEKİYOR

Borç yükünün yanı sıra geri ödeme sorunları da büyüyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin 2026 yılı eylül verilerine göre, 190 bin 399 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için yasal takibe alındı. Bireysel kredi borçları nedeniyle takibe düşenlerin sayısı ise 153 bin 292 olarak kayıtlara geçti.

Bankacılık sektöründeki takipteki alacakların 1 trilyon lirayı aşması, yeni yapılandırma arayışını daha da önemli hale getirdi.

48-60 AY TAKSİT SEÇENEĞİ MASADA

Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün haberine göre BDDK, ödenmeyen bireysel kredi ve kredi kartı borçları için yeni bir ödeme modeli üzerinde çalışıyor. Taslak aşamasındaki düzenlemede borçların 48 ila 60 ay arasında değişen vadelerle taksitlendirilmesi seçenekleri bulunuyor.

Bu modelin devreye girmesi durumunda borçlular, birikmiş ödemelerini daha uzun bir takvime yayabilecek. Böylece aylık taksit tutarlarının düşürülmesi ve geri ödeme sürecinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

GÖZLER YENİ FAİZ ORANINDA

Yeni düzenlemede merak edilen başlıklardan biri de uygulanacak faiz oranı. Yılın başında hayata geçirilen önceki yapılandırma uygulamasında aylık faiz oranı yüzde 3,11 olarak belirlenmiş ve azami vade 48 ay olarak uygulanmıştı.

Yeni çalışmada ise daha düşük faiz oranının belirlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak faiz konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

FAİZLER SİLİNECEK Mİ?

Yapılandırma bekleyen vatandaşların bir diğer beklentisi de birikmiş faizlerin silinmesi. Muhalefet partilerinin TBMM'ye sunduğu kanun tekliflerinde, icra takibindeki borçların faiz ve masraflardan arındırılarak anapara üzerinden taksitlendirilmesi öneriliyor.

Ancak ekonomi yönetiminin hazırladığı düzenlemede geçmiş dönem faizlerinin tamamen silinip silinmeyeceği henüz belli değil.

BDDK'nın çalışmalarını tamamlamasının ardından yapılandırmadan kimlerin yararlanabileceği, başvuruların ne zaman başlayacağı, faiz oranı ve vade seçeneklerinin açıklanması bekleniyor.