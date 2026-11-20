Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi.

19 Kasım 2026 tarihli ve 11605 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararına göre, limiti 100 bin Türk lirası ve altında olan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 20’si olacak.

BDDK'dan yapılan açıklama şöyle:

BDDK DUYURDU

"Limiti 100 bin Türk lirası ve altında olan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 20'si, 100 bin Türk Lirasının üzerinde olup iki yüz bin Türk Lirasını aşmayan kredi kartları için dönem borcunun yüzde 30'u, 200 bin Türk Lirasının üzerinde olan kredi kartları için ise dönem borcunun yüzde 40 olarak belirlenecek."

Kararın, kuruluş birliklerine duyurulmasına ve BDDK’nin internet sitesinde yayımlanmasına karar verildi.