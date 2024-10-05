Kredi kartından nakit çekemeyenler KMH hesaplarına yöneldi! Borçlanma 1 yılda çığ gibi büyüdü

Kredi kartlarında yapılan düzenlemeler kapsamında kredi kartından kullanılan nakit avans limiti ve taksit sayısı düşürülerek sınırlandırılmıştı. Nakit ihtiyaçlarını kredi kartı üzerinden gerçekleştiren vatandaşlar ise bu gelişmenin ardından Kredili Mevduat Hesabı (KMH) üzerinden ihtiyaçlarını karşılamaya başladı.

ÇEKİLEN PARA YÜZDE 142 ARTTI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre 29.5 milyon banka müşterisinin KMH hesabı bulunuyor. 2024 yılı Temmuz ayında KMH hesaplarından çekilen para bir yıl öncesine göre yüzde 142’lik artışla 315 milyar TL’ye yükseldi. Bir yıl önce bu tutar 130 milyar TL’ydi.

Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram konu özelinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Krediye ulaşımın zorlaştığını ifade eden Bayram, "Nakit avans ile birlikte döviz alanlar, borsaya girenler oldu. Devletimiz bunun önüne geçmek adına geçtiğimiz dönemde nakit avans çekimi faiz oranlarını yükseltti. Şu anda kredi kartı nakit avans çekimi faizi ile KMH faizi neredeyse aynı" dedi.

"KMH VE KREDİ KARTI FAİZ ORANI ŞU ANDA AYNI"

Maaşların kredi kartı ve harcamalara yetmediğini ve vatandaşların KMH hesaplarına yöneldiğini aktaran Bayram, "KMH hesapları yine faizli bir şekilde vatandaşın ödemesi gereken bir meblağ olarak karşımıza çıkıyor. KMH hesaplarına uygulanan faiz oranı ve kredi kartı faiz oranı şu anda aynı seviyelerde. KMH aslında bir ihtiyaç kredisi demek. Kişinin maaşına göre belirlenen bir tutardır" dedi.

"VATANDAŞLAR KMH HESAP KULLANIRKEN DİKKAT ETMELİDİR"

Faiz durumuyla ilgili de konuşan Bayram, "KMH hesapları aylık, günlük dönemler itibarıyla değerlendirilebiliyor, bu bankaya göre değişiklik gösteriyor. Çektiğiniz gün itibarıyla bile hemen faiz işlemeye başlıyor. Vatandaşlar KMH hesap kullanırken dikkat etmelidir. Eksi bakiyeye düştüğünüz durumda faiz işletilmeye başlanıyor. Eğer otomatik bir fatura talimatınız varsa, kredi taksit ödemeleriniz varsa eksi hesaba geçilebiliyor. Bunun çok sonradan farkına varılabiliyor. Vatandaşlar taksit günlerinde, fatura günlerinde eksi hesaba geçip geçmediklerine dikkat etmeliler." ifadelerini kullandı.

Bayram açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi almış olduğu kararla kredi kartı ve ihtiyaç kredisi faizini ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı sağladı. Bu yüksek enflasyonist ortamda, ücret güncellemelerinin sınırlı olduğu bir ortamda vatandaşın paraya ulaşımının daha kolay olması adına alınan bir önlemdir. Getirilen düzenleme ile birlikte vatandaşlar biraz daha rahat nefes alacak diyebiliriz"