Kredi ve borç yükü altında kalanlar dikkat! Uzmanından kritik uyarı

Borç ödemek için yeniden kredi çekmek, konut kredisi kullanmak ya da eşten dosttan borç almak, birçok kişinin bütçesini zorlayan finansal sorunlar arasında yer alıyor. Kredi ödemelerini karşılamak için yeniden kredi kullananlar olduğu gibi, ev kredisi nedeniyle borçlanan ve elden borç alanlar da bulunuyor.

Uzmanlara göre borç yükü ne kadar büyümüş olursa olsun, ilk aşamada kişinin kendisini suçlamak yerine finansal hatanın nedenlerini anlaması gerekiyor.

HATANIN KÖK NEDENİNE ODAKLANMAK GEREKİYOR

Ekonomist Özlem Denizmen, borç sorununu çözebilmek için öncelikle kişinin neden bu noktaya geldiğini anlaması gerektiğine dikkat çekti. Denizmen, “Kök sebep ne? Siz bu hatayı neden yaptınız? Bunun derinine inin ki bir daha yapmayın” ifadelerini kullandı.

Borçların kontrol altına alınmasında ilk adımın mevcut yükün net şekilde ortaya konulması olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda borcun işleyen faizinin ve toplam maliyetinin görülmesi önem taşıyor. Yeni ve yüksek maliyetli bir borçlanmaya yönelmemek, aynı zamanda zorunlu olmayan harcamaları azaltmak da bütçenin toparlanmasına yardımcı olabilir.

YATIRIM VE BORÇLAR İÇİN TOPARLANMA PLANI

Finansal sıkıntının yalnızca kredi kullanımından kaynaklanmadığı durumlar da bulunuyor. Yapılan bir yatırımın beklendiği gibi sonuçlanmaması veya başkasına verilen borcun geri alınamaması da kişinin bütçesinde ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Özlem Denizmen, bu tür durumlarda da sürecin kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, “Yatırım yaptınız, yatırım iyi gitmedi. Ya da birine borç verdiniz, geri vermiyor. Toparlanma planı yapın” dedi.

Vatandaşlar arasında iş kurmak amacıyla kredi kullanan ve halen bu kredinin borçlarını ödemeye çalışanların da bulunduğu görülüyor. Borcun miktarı ne olursa olsun, uzmanlara göre finansal sorun karşısında mücadeleden vazgeçmemek gerekiyor.

BORÇLAR İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPILABİLİR

Özlem Denizmen, borçların kontrolden çıktığı düşüncesiyle kişinin kendisini tamamen bırakmasının çözüm olmadığını vurguladı. Denizmen, “Battı balık yan gider. Aman Allah’ım ben bunu böyle bırakacağım, salacağım kendimi demeyin” diyerek, para hatalarının ardından yeniden toparlanmanın önemine işaret etti.

Kanal D yayınına konuşan ekonomist Özlem Denizmen, para yönetiminde yapılan hataların ardından kişinin kendisini toparlamasının ve sorunu çözmek için kendisine söz vermesinin önemli olduğunu belirtti. Denizmen, “Para hatalarında şöyle bir silkelenmek, bunu da çözeceğim diye kendine söz vermek çok önemli” ifadelerini kullandı.

Borçlarını ödemeye devam eden vatandaşlar da süreçte gereksiz harcamalardan uzak durmaya çalıştıklarını belirtiyor. Böylece mevcut borçların düzenli şekilde azaltılması ve yeni bir borç yükünün oluşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.