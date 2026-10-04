FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kredi ve borç yükü altında kalanlar dikkat! Uzmanından kritik uyarı

Borç yükünden kurtulmak isteyenlere uzmanlardan önemli uyarılar geldi. Kredi, yanlış harcama ve geri dönmeyen borçlar nedeniyle zorlananların önce hatanın nedenini belirlemesi, ardından bütçeyi toparlamak için plan oluşturması gerekiyor.

Kredi ve borç yükü altında kalanlar dikkat! Uzmanından kritik uyarı
Aleyna Türkmen

Borç ödemek için yeniden kredi çekmek, konut kredisi kullanmak ya da eşten dosttan borç almak, birçok kişinin bütçesini zorlayan finansal sorunlar arasında yer alıyor. Kredi ödemelerini karşılamak için yeniden kredi kullananlar olduğu gibi, ev kredisi nedeniyle borçlanan ve elden borç alanlar da bulunuyor.

Uzmanlara göre borç yükü ne kadar büyümüş olursa olsun, ilk aşamada kişinin kendisini suçlamak yerine finansal hatanın nedenlerini anlaması gerekiyor.

Kredi ve borç yükü altında kalanlar dikkat! Uzmanından kritik uyarı 1

HATANIN KÖK NEDENİNE ODAKLANMAK GEREKİYOR

Ekonomist Özlem Denizmen, borç sorununu çözebilmek için öncelikle kişinin neden bu noktaya geldiğini anlaması gerektiğine dikkat çekti. Denizmen, “Kök sebep ne? Siz bu hatayı neden yaptınız? Bunun derinine inin ki bir daha yapmayın” ifadelerini kullandı.

Borçların kontrol altına alınmasında ilk adımın mevcut yükün net şekilde ortaya konulması olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda borcun işleyen faizinin ve toplam maliyetinin görülmesi önem taşıyor. Yeni ve yüksek maliyetli bir borçlanmaya yönelmemek, aynı zamanda zorunlu olmayan harcamaları azaltmak da bütçenin toparlanmasına yardımcı olabilir.

Kredi ve borç yükü altında kalanlar dikkat! Uzmanından kritik uyarı 2

YATIRIM VE BORÇLAR İÇİN TOPARLANMA PLANI

Finansal sıkıntının yalnızca kredi kullanımından kaynaklanmadığı durumlar da bulunuyor. Yapılan bir yatırımın beklendiği gibi sonuçlanmaması veya başkasına verilen borcun geri alınamaması da kişinin bütçesinde ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Özlem Denizmen, bu tür durumlarda da sürecin kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, “Yatırım yaptınız, yatırım iyi gitmedi. Ya da birine borç verdiniz, geri vermiyor. Toparlanma planı yapın” dedi.

Vatandaşlar arasında iş kurmak amacıyla kredi kullanan ve halen bu kredinin borçlarını ödemeye çalışanların da bulunduğu görülüyor. Borcun miktarı ne olursa olsun, uzmanlara göre finansal sorun karşısında mücadeleden vazgeçmemek gerekiyor.

Kredi ve borç yükü altında kalanlar dikkat! Uzmanından kritik uyarı 3

BORÇLAR İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPILABİLİR

Özlem Denizmen, borçların kontrolden çıktığı düşüncesiyle kişinin kendisini tamamen bırakmasının çözüm olmadığını vurguladı. Denizmen, “Battı balık yan gider. Aman Allah’ım ben bunu böyle bırakacağım, salacağım kendimi demeyin” diyerek, para hatalarının ardından yeniden toparlanmanın önemine işaret etti.

Kanal D yayınına konuşan ekonomist Özlem Denizmen, para yönetiminde yapılan hataların ardından kişinin kendisini toparlamasının ve sorunu çözmek için kendisine söz vermesinin önemli olduğunu belirtti. Denizmen, “Para hatalarında şöyle bir silkelenmek, bunu da çözeceğim diye kendine söz vermek çok önemli” ifadelerini kullandı.

Borçlarını ödemeye devam eden vatandaşlar da süreçte gereksiz harcamalardan uzak durmaya çalıştıklarını belirtiyor. Böylece mevcut borçların düzenli şekilde azaltılması ve yeni bir borç yükünün oluşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hazine yarın 2 devlet tahvili ihalesi ile 1 altın tahvili ve 2 kira sertifikası satışı yapacakHazine yarın 2 devlet tahvili ihalesi ile 1 altın tahvili ve 2 kira sertifikası satışı yapacak
Avrupa kesenin ağzını açıyor: 48 milyar avroluk yatırımAvrupa kesenin ağzını açıyor: 48 milyar avroluk yatırım

Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi kredi kartı borç kredi borcu ödeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

Ömer Fatih Sayan bu kez 130 milyon TL’lik mal varlığı iddialarıyla gündemde

60 yıldır yürürlükte! ABD, Türkiye'nin kullandığı sisteme geçmek istiyor

60 yıldır yürürlükte! ABD, Türkiye'nin kullandığı sisteme geçmek istiyor

Fenerbahçe'den hazırlık maçında net galibiyet!

Fenerbahçe'den hazırlık maçında net galibiyet!

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Saç sakal birbirine karışmış! Görenler tanıyamadı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

Biri 592 TL, biri 90 TL: Satın alırken tercihi etkiledi, fiyat arttı

SPK duyurdu: Son tarihi 30 Ekim seans sonuna kadar uzatıldı

SPK duyurdu: Son tarihi 30 Ekim seans sonuna kadar uzatıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.