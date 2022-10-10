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Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Kara liste çilesi bitiyor! Kayıtlar silinecek…

10.10.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin beklediği kredi, kredi kartı ya da çek, senet borcu yüzünden kara listede olanlar için sicil affı Meclis’in gündemine geliyor. Torba yasa teklifinin içinde olması beklenen kanunla birlikte borcunu çıkacak olan belirlenen tarihler arasında kapatan veya yapılandıran herkesin ‘kara liste’den çıkması bekleniyor. İşte kredi, kredi kartı borcu ile ilgili yapılandırma ve sicil affı kanunu haberinin detayları…

Kredi ve kredi kartı borcu olan milyonları ilgilendiriyor! Kara liste çilesi bitiyor! Kayıtlar silinecek…

Yaklaşık 10 milyon kişinin beklediği kredi, kredi kartı borcu ya da çek, senet borçları için yapılandırma ve sicil affı kanunu ile ilgili harekete geçiliyor. TBMM gündemine gelen torba kanun teklifinde sicil affı maddesi de yer alıyor. Kredi, kredi kartı ya da çek, senet borcunu yasada belirlenen tarihlerde kapatan ya da yapılandıranlar kara listeden çıkacak.

1 TEMMUZ 2023’E KADAR YAPILANDIRMA YA DA ÖDEME ŞANSI OLACAK

Yapılan hesaplamalara göre Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarına giren ve kamuoyunda "kara liste" olarak bilinen kredi borçlularına sicil affıyla yaklaşık 10 milyon kişi hakkındaki kayıtlar silinecek. Bu kayıtlar kredi derecelendirmesi, çek defteri verilmesi gibi işlemlerde olumsuz etki yaratamayacak. Teklifin ilgili maddesine göre, sicil affından ana para ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim'den önce olanlar faydalanabilecek. Bu kişi ya da şirketlerin borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödemesi ya da yapılandırması gerekiyor.

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2009 YILINDAN BU YANA EN KAPSAMLI DÜZENLEME

Milyonları ilgilendiren madde, Karşılıksız Çek ve Protestolu Senet ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Yasa'nın çıktığı Ocak 2009'den bu yana en kapsamlı düzenleme olacak. Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmemiş kredi kartı ve diğer kredi borçları nedeniyle kredi puanları düşen vatandaşlara sicili düzeltme şansı tanınıyor.

KAYITLARI SİLİNECEK

Bu haktan, anapara ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim 2022'den önce olan kişiler ve şirketler yararlanacak. Borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki kayıtları silinecek.

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HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK DOĞMAYACAK

Kredi kuruluşlarının ve finansal kuruluşların, bu kişiler veya şirketlerle yaptıkları işlemlerde, geçmiş dönem performanslarına ilişkin olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve tüketici finansman şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görünmeyecek. Bunu sağlayan finans kuruluşlar için bu işlemlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluk doğmayacak.

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TORBA YASA TASARISINDA NELER VAR?

Vatandaşa nefes aldıracak düzenleme tasarıda şöyle yer alıyor:

"Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun'un ek 1'inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz."

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