Mynet Anlık Borsa Paketi nedir?

Takip ettiğiniz hisseleri anlık ve 15 dk. gecikmesiz, reklamsız olarak görüntüleyebileceğiniz pakettir. Bu paket ile Borsa İstanbul Düzey1 ve endeks verileri, KAP haberleri, teknik analiz ve daha bir çok finans haberine ulaşabilirsiniz.

Paketimi nasıl kullanabilirim?

Cep telefonunuzdan ya da web sayfamızdan satın aldığınız paketi tercih ettiğiniz ekranlarınızdan kullanabilirsiniz. Kullandığınız cihazdan diğer cihazınıza geçiş yaptığınızda ilk ekranınız kapanacaktır.

Paketime hangi platformlardan erişebilirim?

Her abonelik için sadece bir adet Düzey 1 lisansı kullanılabilir. Bu nedenle en son giriş yaptığınız platformda tüm verileri anlık ve gecikmesiz olarak takip edebilirsiniz. Diğer tüm plaftormlarda ise verileri 15 dakika gecikmeli ve reklamsız olarak takip edebilirsiniz.

Aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

abone.mynet.com/hesap-yonetimi/urunlerim linkinden ya da çağrı merkezimizden paketinizi iptal edebilirsiniz.

Paketim ile Borsa Düzey1+ verilerini görüntüleyebilir miyim?

Düzey1+ verilerini görünütülemek için sadece mobil uygulamamızdan ayrıca Düzey1+ paketlerini satın alarak mobil uygulamanızdan bu verileri takip edebilirsiniz.

Paket / kampanya koşulları nelerdir?