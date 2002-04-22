FİNANS

Anlık Borsa ile gerçek zamanlı
ve reklamsız olarak takip ettiğiniz hisselere erişin!

Anlık Borsa paketi, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerin son işlem fiyatı, yüzde değişimleri, en iyi alış/satış fiyatları ve diğer fiyat bilgilerine eş zamanlı ve reklamsız erişim sağlamaktadır.

Mevcut paketiniz var ise üye girişi yapınız.

AYLIK PAKET Hizmet Bedeli
29,90 TL / Ay
  • Tüm cihazlardan erişim
  • Gerçek zamanlı hisse takibi
  • Reklamsız Anlık Borsa
  • Borsa İstanbul verileri
ŞİMDİ DENEYİMLEYİN İstediğinizde iptal edin
YILLIK PAKET Hizmet Bedeli
En Çok Tercih Edilen
299,00 TL / Yıl
  • Tüm cihazlardan erişim
  • Gerçek zamanlı hisse takibi
  • Reklamsız Anlık Borsa
  • Borsa İstanbul verileri
ŞİMDİ DENEYİMLEYİN İstediğinizde iptal edin

Mevcut paketiniz var ise üye girişi yapınız.

Reklamsız hisse takibi deneyimini yaşayın!
Paketiniz ile webden, cepten veya tabletinizden anlık borsa bilgilerine erişin!
Hisselerinizin anlık takibi, canlı KAP haberleri, ekonomik takvim, teknik analiz ve endeks bilgilerinin tümü bir arada!

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 Online Destek
 0 (212) 328 15 15

Sıkça Sorulan Sorular

Mynet Anlık Borsa Paketi nedir?

Takip ettiğiniz hisseleri anlık ve 15 dk. gecikmesiz, reklamsız olarak görüntüleyebileceğiniz pakettir. Bu paket ile Borsa İstanbul Düzey1 ve endeks verileri, KAP haberleri, teknik analiz ve daha bir çok finans haberine ulaşabilirsiniz.

Paketimi nasıl kullanabilirim?

Cep telefonunuzdan ya da web sayfamızdan satın aldığınız paketi tercih ettiğiniz ekranlarınızdan kullanabilirsiniz. Kullandığınız cihazdan diğer cihazınıza geçiş yaptığınızda ilk ekranınız kapanacaktır.

Paketime hangi platformlardan erişebilirim?

Her abonelik için sadece bir adet Düzey 1 lisansı kullanılabilir. Bu nedenle en son giriş yaptığınız platformda tüm verileri anlık ve gecikmesiz olarak takip edebilirsiniz. Diğer tüm plaftormlarda ise verileri 15 dakika gecikmeli ve reklamsız olarak takip edebilirsiniz.

Aboneliğimi nasıl iptal edebilirim?

abone.mynet.com/hesap-yonetimi/urunlerim linkinden ya da çağrı merkezimizden paketinizi iptal edebilirsiniz.

Paketim ile Borsa Düzey1+ verilerini görüntüleyebilir miyim?

Düzey1+ verilerini görünütülemek için sadece mobil uygulamamızdan ayrıca Düzey1+ paketlerini satın alarak mobil uygulamanızdan bu verileri takip edebilirsiniz.

Paket / kampanya koşulları nelerdir?

Aylık abonelik paketi 29,99 TL, yıllık abonelik paketi ise 299,99 TL’dir. Mynet İletişim A.Ş. ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla abonelere haber vermek zorunda olmadan işbu kampanyanın uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut koşulları değiştirebilir, iptal edebilir veya farklı koşullar ilave edebilir. Bu kampanya başka kampanyalarla birleştirilemez.

Daha farklı bir sorunuz varsa destek talebinde bulunun

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

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