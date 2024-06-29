FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi ve mevduat faizlerindeki düşüş ipucu verdi: Merkez Bankası için dönüm noktası olacak tarihi açıkladılar! O iki ihtimal güçlendi

Kredi ve mevduat faizlerindeki düşüş ipucu verdi: Merkez Bankası için dönüm noktası olacak tarihi açıkladılar! O iki ihtimal güçlendi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.06.2024 08:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı beklentiler dahilinde yüzde 50 seviyesinde sabit bırakıldı. Uzmanlar bankanın piyasayı aylardır doğru yönlendirdiğine vurgu yaparken faiz artışlarının sonuna gelindiğini açıkladı. Faiz indirim ihtimali için Eylül ihtimali öne çıkarken bazı uzmanlar ise Aralık ayına dikkat çekti.

Kredi ve mevduat faizlerindeki düşüş ipucu verdi: Merkez Bankası için dönüm noktası olacak tarihi açıkladılar! O iki ihtimal güçlendi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklenildiği üzere Haziran ayı toplantısında politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı. Son dönemlerin en beklentilere uygun ve sakin toplantısı olan toplantısında kredi ve mevduat piyasalarında öngörülen dışında gelişmeler olması durumunda ilave makroihtiyati adımlar atılabileceği belirtildi.

Bankanın Temmuz ve Ağustos toplantı tarihleri ise Başkan Fatih Karahan’ın G20 ve Jackson Hole toplantılarına katılacağı için değiştirildi.

Faiz artışlarının sona erdiğini vurgulayan piyasa uzmanları Eylül enflasyonuyla birlikte gerçekleşen enflasyonla reel faiz döneminin başlayacağını belirterek faiz indirimi ihtimalinin arttığını dile getirdi. Ancak bazı uzmanlar Eylül’ü erken buluyor ve indirim için Aralık toplantısını işaret ediyor.

rtjetj

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ, TARİHİ AÇIKLADI

Ekonomi Gazetesi’ne konuşan, Virtus Glocal Yönetici Ortağı Dr. İnanç Sözer, TCMB’nin faiz indirimine başlama ihtimalinin arttığını dile getirerek şunları söyledi:

“TCMB beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 50 ile değiştirmezken, karbon kopya tarzı bir açıklama ile bekle-gör politikasına geçerek likiditeyi de şimdilik ilave sıkılaştırmayacağı sinyalini verdi. Karar, TCMB’nin mevcut gidişattan gayet memnun olduğu anlaşılıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı önümüzdeki hafta enflasyonda çok sınırlı bir iyileşme görülse de, Temmuz’da enflasyon Mayıs’taki yüzde 75’ten yüzde 63’e kadar baz etkisiyle gerileyeceğini öngörüyoruz.”

Kredi faizlerinin dahi yüzde 50'nin altına gelmeye başladığı, mevduat faizlerinin son bir ayda yüzde 58'lerden yüzde 50'nin de altına gerilediğini anımsatan Sözer, “Bankanın politika faizi ile mevcut piyasa faizleri arasındaki fark Eylül’de artık daha da açılacağından politika faizinde de indirime başlama ihtimalinin arttığını öngörüyorum” ifadelerini kullandı.

53709644550_78d6bcecdb_k

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN İKİNCİ İHTİMAL

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat ise faiz artırımlarının sonuna gelindiğini belirtirken, “Şimdi indirimleri konuşmaya başlıyoruz. Eylül olasılığı konuşuluyor ama ben bunu çok prematüre görüyorum. Bu kadar güçlü ve şahin bir metin varken Ağustos metninde birden indirim sinyali gelmesini çok olası görmüyorum. Çünkü bugüne kadar Merkez Bankası 8 aydır piyasayı çok doğru yönlendirdi. Bir sonraki karara hep piyasayı önceden hazırlamayı bildi. Zaten yüzde 50’nin altına düşmesi muhtemel olan Eylül enflasyonunu da Ekim başında göreceğiz. Enflasyonu görmeden Eylül toplantısında faiz indirimi bana çok gerçekçi gelmiyor. Ben faiz indiriminin yılın son toplantısında yapılacağını düşünüyorum. Eylül çok erken geliyor ve enflasyonu tam kontrol altına alamamışken dışarısı da bu kadar karışıkken Merkez Bankası’nın o hamleyi yapacağına inanmıyorum. Eylül ayı çok erken” diyerek bir diğer senaryoyu açıkladı.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yurt dışı çıkış harcı için zam kesinleşti Yurt dışı çıkış harcı için zam kesinleşti
Sosyal yardımlara yeni düzen geliyor Sosyal yardımlara yeni düzen geliyor
Moody's'ten Türkiye açıklaması! Moody's'ten Türkiye açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
En Çok Okunan Haberler
Bakanlar Kurulu'ndaki 'istifa' iddiaları sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti!

Bakanlar Kurulu'ndaki 'istifa' iddiaları sonrası gözler Resmi Gazete'ye çevrilmişti!

O soruyu duyunca ne diyeceğini bilemedi... Önce pot kırdı sonra toparlamaya çalıştı

O soruyu duyunca ne diyeceğini bilemedi... Önce pot kırdı sonra toparlamaya çalıştı

Yurt dışı çıkış harcı için zam kesinleşti

Yurt dışı çıkış harcı için zam kesinleşti

Sosyal yardımlara yeni düzen geliyor

Sosyal yardımlara yeni düzen geliyor

Merkez Bankası'ndan yeni kredi hamlesi! Kredi ödemesini erken kapatanlar bu adıma dikkat

Merkez Bankası'ndan yeni kredi hamlesi! Kredi ödemesini erken kapatanlar bu adıma dikkat

Yine indirim, yine izdiham! Duyan koştu, rafları boşalttılar

Yine indirim, yine izdiham! Duyan koştu, rafları boşalttılar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.