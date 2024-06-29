Kredi ve mevduat faizlerindeki düşüş ipucu verdi: Merkez Bankası için dönüm noktası olacak tarihi açıkladılar! O iki ihtimal güçlendi

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklenildiği üzere Haziran ayı toplantısında politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı. Son dönemlerin en beklentilere uygun ve sakin toplantısı olan toplantısında kredi ve mevduat piyasalarında öngörülen dışında gelişmeler olması durumunda ilave makroihtiyati adımlar atılabileceği belirtildi.

Bankanın Temmuz ve Ağustos toplantı tarihleri ise Başkan Fatih Karahan’ın G20 ve Jackson Hole toplantılarına katılacağı için değiştirildi.

Faiz artışlarının sona erdiğini vurgulayan piyasa uzmanları Eylül enflasyonuyla birlikte gerçekleşen enflasyonla reel faiz döneminin başlayacağını belirterek faiz indirimi ihtimalinin arttığını dile getirdi. Ancak bazı uzmanlar Eylül’ü erken buluyor ve indirim için Aralık toplantısını işaret ediyor.

KREDİ VE MEVDUAT FAİZLERİNE DİKKAT ÇEKTİ, TARİHİ AÇIKLADI

Ekonomi Gazetesi’ne konuşan, Virtus Glocal Yönetici Ortağı Dr. İnanç Sözer, TCMB’nin faiz indirimine başlama ihtimalinin arttığını dile getirerek şunları söyledi:

“TCMB beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 50 ile değiştirmezken, karbon kopya tarzı bir açıklama ile bekle-gör politikasına geçerek likiditeyi de şimdilik ilave sıkılaştırmayacağı sinyalini verdi. Karar, TCMB’nin mevcut gidişattan gayet memnun olduğu anlaşılıyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı önümüzdeki hafta enflasyonda çok sınırlı bir iyileşme görülse de, Temmuz’da enflasyon Mayıs’taki yüzde 75’ten yüzde 63’e kadar baz etkisiyle gerileyeceğini öngörüyoruz.”

Kredi faizlerinin dahi yüzde 50'nin altına gelmeye başladığı, mevduat faizlerinin son bir ayda yüzde 58'lerden yüzde 50'nin de altına gerilediğini anımsatan Sözer, “Bankanın politika faizi ile mevcut piyasa faizleri arasındaki fark Eylül’de artık daha da açılacağından politika faizinde de indirime başlama ihtimalinin arttığını öngörüyorum” ifadelerini kullandı.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN İKİNCİ İHTİMAL

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat ise faiz artırımlarının sonuna gelindiğini belirtirken, “Şimdi indirimleri konuşmaya başlıyoruz. Eylül olasılığı konuşuluyor ama ben bunu çok prematüre görüyorum. Bu kadar güçlü ve şahin bir metin varken Ağustos metninde birden indirim sinyali gelmesini çok olası görmüyorum. Çünkü bugüne kadar Merkez Bankası 8 aydır piyasayı çok doğru yönlendirdi. Bir sonraki karara hep piyasayı önceden hazırlamayı bildi. Zaten yüzde 50’nin altına düşmesi muhtemel olan Eylül enflasyonunu da Ekim başında göreceğiz. Enflasyonu görmeden Eylül toplantısında faiz indirimi bana çok gerçekçi gelmiyor. Ben faiz indiriminin yılın son toplantısında yapılacağını düşünüyorum. Eylül çok erken geliyor ve enflasyonu tam kontrol altına alamamışken dışarısı da bu kadar karışıkken Merkez Bankası’nın o hamleyi yapacağına inanmıyorum. Eylül ayı çok erken” diyerek bir diğer senaryoyu açıkladı.







