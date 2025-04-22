Kripto para dolandırıcılığına karşı 5 güvenlik önlemi

Kripto bir para birimidir ve dijital döviz, alternatif döviz ya da sanal döviz isimleri ile de anılmaktadır. Bu varlıklar merkezi elektronik para ya da merkezi bankacılık sistemlerinden farklı olarak tamamen merkeziyetsiz para birimleridir. Her kripto paranın merkeziyetsiz oluşu genel işlem ve veri tabanı bulunan dağınık muhasebe defteri olarak da işlev gören bir blokchain yani blok zincirinden gelir.

Kripto para dolandırıcılığı nedir, nasıl olur?

Bir kripto para işlem ve sahip kayıtlarına, yeni arz oluşturma kurallarına, merkeziyetsizliğe, paranın yalnızca sahibinin emri ile el değiştirebilme özelliğine, sahipliğin kriptografik teknikler ile sadece sahibi tarafından tespit edilmesi gibi özellikle sahip olmak zorundadır. Günümüzde kullanım alanı gitgide yaygınlaşan kripto paralar çeşitli avantajlar ve imkanlar sunsa da güvenlik konusunda bazı riskler de taşımaktadır.

Kripto para ortamı ve dijital dünya dolandırıcılar için yepyeni bir alan açmıştır ve bu alanda uyguladıkları çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Sahte sanal paralardan sosyal mühendislik dolandırıcılığına çeşitli şekillerde kripto para dolandırıcıları ve dolandırıcılıkları türemiştir. Bu duruma örnek bazı dolandırıcılık örnekleri şunlardır:

Sahte sanal para yatırım planları için otomatik mesaj göndererek yatırımcıyı yanılmak,

Sosyal mühendislik saldırıları ile manipülasyon üzerine kurgulanan dolandırıcılık teknikleri,

Kripto varlık dolandırıcılığı ile yatırımcı kurbanlarında güven oluşturarak hesap bilgilerini ele geçirmek,

Hediye dolandırıcılığı yaparak ünlü isimleri kullanıp çekilişlerle hediyeler vaat etmek,

Kimlik avı dolandırıcılığı yaparak para piyasalarına yönelik saldırı düzenlemek. Bu sayede blockchain sanal paraların saklandığı cüzdanların bilgilerini ele geçirmek,

Gasp ya da şantaj yolu ile potansiyel kurbanları iddialar ile kandırarak hedeflenen kişiyi, onlara ait yasa dışı işlemlerle ilgili özel kayıtlara sahip olunduğu konusunda ikna etmek,

Halı çekme yöntemi kullanarak hedeflenen kurbanları projelere finansör olması konusunda kandırmak. Böylece para kurbandan alınır ve kurbanın ulaşamaması sağlanır.

Kripto para dolandırıcılığına karşı 5 güvenlik önlemi nedir?

Kripto para dolandırıcılarına karşı korunabilmek için çeşitli güvenlik yöntemleri bulunur. Risklerden korunabilmek için öncelikli olarak olası kripto para dolandırıcılıklarını bilmek de önemlidir. Olası 5 güvenlik önemli şunlardır:

Kripto para yatırımlarının yapıldığı ve saklandığı cüzdan anahtarları kimseyle paylaşılmamalıdır.

Daha önce kullanılmamış olan uygulamaya ilk ve tek seferde yüklü miktarda kripto para yatırımı yapılmamalıdır.

Dolandırıcıların çok kullandığı ünlü isimler ve yüzlerden oluşan sanal görüntü ve kayıtlara kanılmamalıdır.

Kripto para evreninde garanti para her zaman olamayacağı için bu tür iddialarda bulunanlara kanılmaması gerekir.

Mesaj ya da mail yolu ile ulaşarak yatırıma yönlendiren kişi ya da sahte olabilecek kuruluşlara inanılmamalıdır.

Önemli not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.