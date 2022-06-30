Kripto para yatırımcıları şokta! Bitcoin eriyor, kritik seviyenin altına indi

Kripto para piyasaları mayıs ayında yaşanan sert düşüşün ardından toparlanmakta güçlük çekiyor. En yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin bugün kritik seviye olan 20 bin doların altına geriledi ve 18 bin dolarlı seviyeleri gördü. Bitcoin’de günlük değer kaybı yüzde 5’i bulurken yatırımcıların tedirginliği devam ediyor. Halihazırda Bitcoin şu dakikalarda 19 bin dolar civarında seyrediyor.

SEC YİNE ONAY VERMEDİ

Kripto para piyasalarındaki düşüşte ABD’li düzenleyici kurumun bir kripto fonuna verdiği ret kararı ile merkez bankalarının enflasyonla mücadele kararlılıklarını vurgulaması da etkili oldu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dün daha önce de reddettiği spot Bitcoin fiyatına dayalı bir borsa yatırım fonuna yine onay vermedi.

SEC son kararında dijital varlık yöneticisi Grayscale'in yatırım ürününün manipülatif eylemler ve uygulamaları önlemek için yeterli standartları karşılamadığını belirtti. Grayscale ise SEC’in Grayscale Bitcoin Trust’ın (GBTC) spot Bitcoin ETF’ye dönüştürülmesini reddetme kararına itiraz eden bir dilekçe verdi.

LUNA/TERRA ŞOKU DEVAM EDİYOR

ABD tüketici enflasyonunun son 40 yılın zirve seviyelerinde seyretmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını 75 baz puan artırma kararının devam edeceği endişeleri de yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı. Mayıs ayında yaşanan Luna/Terra şokunun da devam ettiği piyasada Ukrayna’da devam eden savaşın riskli varlıklar üzerinde yarattığı riskler de etkisini sürdürdü.

Başlıca merkez bankalarının politika yapıcıları da dün, enflasyonla mücadeleye ekonomiye etkisi ne olursa olsun devam edeceklerini belirtmişti. Yatırımcılar, enflasyonu düşürmenin ne kadar zor olacağına dair fikir edinmek için bugün açıklanacak ABD çekirdek tüketim harcamaları verisini izleyecek.

MADENCİLER ZARAR EDEBİLİR

Diğer taraftan Bitcoin’in değerindeki düşüş madencilerin de zarar etme riskini artırdı. Madencinin zarar etmesi söz konusu olursa piyasada yeni bir satış dalgasının başlayacağından endişe ediliyor.

