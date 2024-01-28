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Kripto paralarda hareketlilik devam ediyor: Bitcoin kurumsal yatırımcı sınavında

28.01.2024 12:12 | Son Güncelleme:
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Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin artması ve kurumsal yatırımcılar tarafından kabul görmesi durumunda, diğer kripto para ETF'lerin de önünün açılabileceği belirtiliyor.

Kripto paralarda hareketlilik devam ediyor: Bitcoin kurumsal yatırımcı sınavında

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunun, yaklaşık 2 hafta önce onaylanmasının ardından kripto paralarda hareketlilik sürüyor. Onay haberiyle 49 bin dolara yaklaşan Bitcoin fiyatı, ardından değer kaybetmeye başladı ve 38 bin 500 dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin fiyatı, bu seviyelerden yükselişe geçerek yeniden 40 bin doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasasındaki son gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğretim görevlisi İsmail Hakkı Polat, Bitcoin ETF'lerinin ilk aşamada sadece fiyat olarak beklentileri karşılamadığını ancak bu ETF'lere ABD'de ilginin arttığını söyledi.

Polat, ETF'lerin orta vadede piyasaya etkilerinin olumlu olacağını öne sürerek, "Şu anda Bitcoin ETF'leri, saklama hizmetini üstlenmek istemeyen insanlar için bir fırsat sunuyor. Borsa yatırım fonları, ABD'de zaten yaygın bir enstrüman olarak kullanılıyor. Bitcoin ETF'lerinin, gümüş ETF'lerini geride bırakarak altın ETF'lerinin arkasına yerleşmesi, yeni nesil bir varlık enstrümanı olarak Bitcoin'in önünü açıyor." dedi.

ETF'lerin alım satım ve geleneksel finansa uyarlanma konusunda kolaylık sağlayacağını anlatan Polat, bu yeni yatırım araçlarının kripto para sektörüne etkisinin olumlu olabileceğini savundu.

Diğer kripto para ETF'lerine ilişkin de Polat, "Bitcoin ETF'leri, ilk 6-9 aylık süreçte veya ilk yılda başarı yakalarsa, yani bu varlıklar karlı bir biçimde seneyi kapatırsa o zaman diğer ETF'lerin de önü açılabilir. Ffiyat beklenen seviyeye gelmezse bu süreç biraz daha uzun vadeye yayılabilir." diye konuştu.

"SEMBOLİK ÖNEME SAHİP"

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar ise "Beklentiyi satın al, gerçekleşince sat." düşüncesinin, Bitcoin fiyatındaki düşüşte etkili olduğunu söyledi.

Spot Bitcoin ETF onayının, sembolik öneme sahip olduğunu dile getiren Erdamar, kripto para birimlerine mesafeli yaklaşan hatta yok sayan konvansiyonel finans kuruluşları ve bankaların bu alanda faaliyet gösterme durumunda kalacaklarını savundu.

Erdamar, bugüne kadar mesafeli duran kripto para ekosistemi ile konvansiyonel finans dünyasının birbiriyle iletişime geçmeye başlaması, ortak işler yapması ve projeler geliştirmesi olasılığının arttığını ifade etti.

Bora Erdamar, diğer olası ETF başvuru ve onaylarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Özellikle ilk etapta Ethereum için böyle bir beklenti var. Diğer altcoinlere ancak spot Ethereum ETF'yi onaylanırsa sıra gelebilir diye düşünüyorum. Ancak önümüzde Bitcoin'in kurumsal yatırımcılar açısından tam olarak kabul görmesi süreci var. Bu süreç ne kadar verimli geçerse, diğer süreçler o kadar hızlanır."

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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