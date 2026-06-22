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Kritik tarih yaklaşıyor: e-Faturada yeni zorunluluk

2025 cirosu 3 milyon TL ve üzeri mükellefler 1 Temmuz’a kadar e-Fatura’ya geçmek zorunda. Aksi halde Vergi Usul Kanunu kapsamında ceza uygulanacak.

Kritik tarih yaklaşıyor: e-Faturada yeni zorunluluk

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz’a kadar e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçmek zorunda olduğunu belirterek, bu yükümlülüğe rağmen kağıt fatura düzenlenmeye devam edilmesi halinde Vergi Usul Kanunu kapsamında özel usulsüzlük cezalarının uygulanacağını söyledi.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçiş sürecine ilişkin bilgi verdi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (Gelir İdaresi Başkanlığı) 2021 yılında Vergi Usul Kanunu tebliğleriyle e-Fatura uygulamasını başlattığını hatırlatarak, uygulamanın sektör ve ciro bazlı olarak kademeli şekilde genişletildiğini ifade etti.

Yıldız, e-Fatura ve e-Arşiv sistemine iki farklı kategoride mükelleflerin dahil olduğunu belirterek, “2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz’a kadar e-Fatura sistemine geçme zorunluluğu bulunuyor.” dedi.

Kritik tarih yaklaşıyor: e-Faturada yeni zorunluluk 1

UYGULAMAYA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU OLAN SEKTÖRLER

Yıldız, cirodan bağımsız olarak bazı kritik sektörlerdeki firmaların da geçiş zorunluluğu bulunduğuna dikkati çekerek, bunların akaryakıt için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alanlar, sigara, alkol imal ve ithal edenler, internet satış platformları, internet reklam aracıları, kendi veya başkasının internet sitesinde mal ve hizmet satışını yapanlar, ilgili kanunca komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan şirketler olduğunu söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile hizmet sözleşmesi imzalayan hastanelerin, tıp merkezlerinin, gayrimenkul veya motorlu araç alım, satım veya kiralama işlemleri yapanların, Kültür ve Turizm Bakanlığından yatırım veya işletme belgesi alan otellerin, elektrikli araçlara şarj hizmeti verenlerin de bu sektörler arasında yer aldığına değinen Yıldız, Maden Kanunu'na göre ruhsat alanların, Şeker Kanunu'na göre şeker imal edenlerin ve demir-çelik ve demir-çelikten eşya imal edenlerin, gübre takip sistemine kayıtlı mükelleflerin de zorunluluğunun bulunduğunu vurguladı.

Kritik tarih yaklaşıyor: e-Faturada yeni zorunluluk 2

"MÜKELLEFLER ÖZEL ENTEGRATÖR KURULUŞLARA BAŞVURABİLİR"

Yıldız, uygulamaya dahil mükelleflerin, müşterilerine ya e-Fatura ya da e-Arşiv fatura düzenlediğinin altını çizerek, "Böylece satıcılar, faturaları tamamen elektronik ortamda ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemleri üzerinden müşteriye iletilirken, e-Arşiv faturalar ise müşterinin talebine göre kağıt çıktısı ya da elektronik ortamda iletimi suretiyle, müşteriye iletimi sağlanır." diye konuştu.

Mükelleflerin GİB tarafından izin verilen özel entegratör kuruluşlara başvurabileceğini kaydeden Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mükelleflerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlenmeye devam edildiğinde, işletmelere Vergi Usul Kanunu'na göre özel usulsüzlük cezaları kesiliyor. Bu cezaların, yıllık üst sınırı 2026 için 17 milyon lira. Fatura bedelinin yüzde 10 oranında özel usulsüzlük cezası, pek çok mükellef için önemli boyuta ulaşabilmektedir. Bu nedenle, zorunluluk kapsamında olanların mutlaka süresinde uygulamaya dahil olması, ileride cezai işleme maruz kalmamak bakımından önem taşıyor."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektronik fatura gelir idaresi başkanlığı
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