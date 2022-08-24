Kritik tutar 4.200 TL! Herkesin konuştuğu ucuz konutta gözden kaçan 600 TL detayı: Türkiye ile İstanbul arasında...

TOKİ sosyal konut projesiyle ilgili haberler gelmeye devam ediyor. İstanbul'da bir ayda ödenecek maksimum geri ödeme miktarı belli oldu! Türkiye'nin aksine İstanbul ile diğer şehirler arasında 600 TL'lik bir fark olacak. Fahiş kira artışının önüne geçmek için yapılan projenin sonucunda ödenecek geri ödeme tutarlarının kira fiyatlarının altında kalması bekleniyor.

VE BELLİ OLDU! İSTANBUL İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ FARK...

Vatandaşlar tarafından merak edilen TOKİ sosyla konut projesinin ayrıntıları bir bir belli oluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'İstanbul'da geliri 16 bin, diğer şehirlerde ise 14 bin TL'nin altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ'ye başvurabilecek. 240 aya kadar da vade imkanı olacak' bilgisini vermişti.

Taksit ödemelerinin de hane gelirinin %30'unu aşmayacağı ifade edildi. Bu %30 şartına göre 14 bin TL'lik toplam hane gelirinin sosyal konut projesindeki en yüksek taksit miktarı Türkiye genelinde 4 bin 200 TL'ye denk geliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE 4.200 TL, İSTANBUL'DA 4.600 TL

İstanbul'dan ev alacak dar gelirli bir vatandaşın taksit miktarı en fazla 4 bin 800 TL olacak. Böylece kiralardan daha uygun fiyatları dairelerin olacağı öngörülüyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre projede 30 yaş altı ençlere de %20 kontenjan ayrılacak. Konut projesinde şansı tutmayan vatandaşlar devletin tahsis ettiği arsaya ev yapma şansı da yakalayabilecek.

