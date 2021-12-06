Kümülatif ne demek? Kümülatif artış oranı ne anlama geliyor? İşte TDK anlamı...

Kümülatif kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2022 memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %30 ile %35 arasında değişen kümülatif artış oranı oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı açıklanmıştı. Peki TDK'ya göre kümülatif ne demek?

KÜMÜLATİF NE DEMEK?

Kümülatif kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından araştırılırken, TDK anlamı da merak ediliyor. Kümülatif kelimesi, birikerek artması yani verilerin birikerek üst üste toplanması anlamına geliyor. Kümülasyon kelimesinin anlamı ‘kümelenme’ şeklinde de tabir edilebilmekte. Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında Türk kelimesine karşılık olarak, ‘kümeli’ sözcüğü karşılık geliyor. Yani Türkçe üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı olarak, ‘kümeli’ kavramı kullanılabilir. Aynı zamanda felsefi açıdan bir bilgi ya da kümülatif bilgi biçiminde de ele alınmaktadır.

Genel açıdan tanımlamak gerekirse ‘Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması’ anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Elde bulunan herhangi bir verinin birikmesi üzerinden toplanması ile ortaya çıkmış olan durum şeklinde söylenebilir.



