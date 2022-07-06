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Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? İşte SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri!

06.07.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oldu. Binlerce vatandaşın beklediği müjdeli haberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamıştı. 4 (a) (SSK), 4 (b) (Bağkur), 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların bayram ikramiyeleri farklı günlerde ödenecek. Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? İşte SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri...

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? İşte SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri!

Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih vatandaşlar tarafından merak edildi. Emekli bayram ikramiyeleri; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından otomatik olarak hesaplara aktarılmaktadır. Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022? İşte SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiye ödeme tarihleri...

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KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK 2022?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı Emekli Bayram İkramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını duyurdu. SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler. 2018 yılında başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda 2 kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor. Emekli bayram ikramiyesi bu yıl da Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak.

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9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı’nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle:

1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

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2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

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3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

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BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili yeni bir zam açıklaması yapılmadı.

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Ramazan Bayramı ikramiyesi bin 100 TL olarak hesaplara yatmıştı.

Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Kurban Bayramı'nda da aynı tutarın ödeneceği öngörülüyor.

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