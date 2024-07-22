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Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı

22.07.2024 13:31
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Arife ve dört bayram gününü kapsayan Kurban Bayramı'nda kartla ödemeler 132,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. En fazla ödeme 45,4 milyar lira ile arife günü yapıldı, en fazla ödeme yapılan sektör 29,4 milyar lira ile market sektörü oldu.

Kurban Bayramı'nda kartla 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı

Arife ve dört bayram gününü kapsayan Kurban Bayramı döneminde gerçekleşen 216 milyon adetlik kartlı ödeme ile 132,3 milyar liralık ödeme yapıldı.

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Bankalararası Kart Merkezinin (BKM), bu yılın Kurban Bayramı'na ilişkin kartla ödeme verilerine göre, 2023 yılının Kurban Bayramı dönemine göre kartlı ödemeler yüzde 93 arttı.

Söz konusu dönemde, en fazla harcama yapılan sektör olan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 22’sini oluştururken, giyim sektörü yüzde 12’sini, akaryakıt istasyonları sektörü yüzde 10’unu, yemek sektörü yüzde 10’unu ve çeşitli gıda sektörü ise yüzde 8’ini oluşturdu.

BAYRAMDA EN FAZLA KARTLI ÖDEME ARTIŞI GÖRÜLEN SEKTÖRLER

Bu yıl Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler geçen yılla kıyaslandığında en fazla artışın yüzde 137 ile kuyum sektöründe gerçekleştiği görüldü.

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Kuyum sektörünü yüzde 127 artış ile giyim ve yüzde 116 artış ile araba kiralama sektörleri takip ederken, yüzde 110 artışla market sektörü ve yüzde 108 artışla sağlık ürünleri/kozmetik sektörü geçen yıla göre en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldı.

GÜN BAZLI KARTLI ÖDEME DAĞILIMI

Verilere göre, arife gününde 45,4 milyar liralık kartlı ödeme yapılırken, bu tutar bayram döneminde yapılan toplam ödemelerin yarıya yakınını oluşturdu.

Arife günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 18.00-19.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 18.12 oldu.

Kurban Bayramı'nda yapılan harcamaların yüzde 94'ü yurt içinde, yüzde 6'sı yurt dışında gerçekleşti.

2024 Kurban Bayramı'nda yurt içi harcamalar yüzde 94 artışla 124,4 milyar liraya yükselirken, yurt dışı harcamalar yüzde 84 artışla 7,9 milyar lira oldu.

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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