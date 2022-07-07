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Kurban Bayramı öncesi fırsatçılar boş durmuyor! Günübirlik evlerin fiyatları dudak uçuklatıyor

07.07.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesi fırsatçılar yine ortaya çıktı. Ailelerin tercih ettiği günübirlik evlerin fiyatları dudak uçuklatıyor. Günlük kiraların 5 bin TL'ye çıktığı, bu durumun Fethiye, Bodrum ve Marmaris, Çeşme tatil bölgelerinde 15 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin tüketicinin yüksek rakamlara tavır koyması gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı öncesi fırsatçılar boş durmuyor! Günübirlik evlerin fiyatları dudak uçuklatıyor

Kurban Bayramı öncesi günübirlik evlerin fiyatları dudak uçuklatıyor. Aylık kirası 5 bin TL olan evin, bir günlüğüne bayram öncesi 5 bin TL kira istenirken, dubleks veya villalarda bu rakam 15 bin liraya çıkabiliyor. Bu durumda Fethiye, Bodrum ve Marmaris, Çeşme gibi yerlerde günlüğü 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Günübirlik ev kiralayan emlakçılar, "Belli bir oranda kapora istiyoruz. Turistler de fazlasıyla tercih ediyor. Denize yakın evlerin fiyatları haliyle daha yüksek oluyor. Fiyatı belirlemede evin kiralanacağı tarih de belirleyici oluyor" dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin tüketicinin yüksek rakamlara tavır koyması gerektiğini söyledi.

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GÜNLÜK KİRALAR DUDAK UÇUKLATIYOR

Kurban Bayramı öncesinde, özellikle ailelerin tercih ettiği günübirlik evlerde fiyatlar, son birkaç haftada uçuk rakamlara ulaştı. Bazı dairelerin günlük kiraları neredeyse aylık kiralarla yarışır hale geldi. Normalde aylık kirası 5 bin TL olan bir evin günlüğüne bayram öncesinde 5 bin TL kira istenirken, dubleks veya villalarda bu rakam 15 bin liraya çıkabiliyor.

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KİŞİ SAYISINA GÖRE FİYAT YÜKSELTİYORLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre bu rakam, Akdeniz ve Ege’nin tatil merkezleri olan Fethiye, Bodrum ve Marmaris, Çeşme gibi yerlerde günlüğü 15 bin TL’ye kadar ulaşıyor. Aileler ‘günlük kiralık’ evlere de yönelince, internet siteleri başta olmak üzere emlak piyasasında fırsatçılık noktasına varan rakamlar istenebiliyor. Alınan bilgiye göre, kıyı bölgelerdeki evlerin çoğu en az 3 gün kiralanabiliyor. Bazı ev sahipleri kişi sayısına da bakıp buna göre kira beledini yükseltebiliyor. Ayrıca kiralık olarak günlük verilen evlerde iptal seçeneği ve para iadesi de bulunmuyor.

DENİZE YAKIN EVLERİN FİYATI DAHA YÜKSEK

Kıyı şeridindeki evlerini kiraya veren emlakçılar, vatandaşların otel bulamamasını resmen fırsata çeviriyor. Günübirlik ev kiralayan emlakçılar, “Talep çok yüksek. Günlük kiralar 3 binden 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. En az 3 günlük kiralama yapıyoruz. Belli bir oranda kapora istiyoruz. Turistler de fazlasıyla tercih ediyor. Denize yakın evlerin fiyatları haliyle daha yüksek oluyor. Fiyatı belirlemede evin kiralanacağı tarih de belirleyici oluyor. Mayısta 10 bin TL olan bir evin fiyatı haziran ve temmuzda 15 bin TL iken ağustosta ise 17-18 bin TL’ ye kadar çıkıyor” ifadelerini kullanıyor.

20 BİN TL'Yİ BULAN DEPOZİTO İSTİYORLAR

Günlük kiralanan evlerin fiyatları 15 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu evler için ayrıca depozito da isteniyor. Fiyatlar ise şöyle; Bodrum’da 3+1 villa 8 bin 500 TL. benzer şekilde, 2+1 müstakil villa 15 bin 850 TL, Çesme’de 1+1 daire 2 bin 500 TL. Milas’ta 2+1 daire 10 bin TL. Marmaris’te 3+1 denize sıfır daire 8 bin 500 TL. Fethiye’de 3+1 villa 11 bin TL. Konyaaltı’nda 3+1 daire 3 bin TL. Bodrum Yalıkavak’ta 3+1 daire 9 bin 700 TL. Ev sahipleri bu fahiş fiyatlarla da yetinmeyip 20 bin TL’yi bulan depozito istiyor. İlanlardaki şartlar bununla da kalmıyor. Günlüğüne 10 bin TL verdiğiniz evin çıkış temizlik ücreti de sizden tahsil ediliyor. Bu rakamlar da bin lirayı buluyor. Ev sahipleri elektrik, su gibi giderleri de kullanıcıdan istiyor. Böylelikle fiyatlar daha da yukarı tırmanıyor.

"TÜKETİCİ TAVIR KOYMALI"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicinin yüksek rakamlara tavır koyması gerektiğini söyledi. Şahin, “Fiyat artışı konusunda algı oluştu artık. Her şeyi hemen kabulleniyoruz. Maalesef tepki gösteremiyoruz ve fiyatlar da düşmüyor haliyle. Çünkü ülkemizde bu rakamları verenler var. Ev sahibi de ‘madem var’ deyip istediği fiyatı ilana koyuyor. Tek çözüm, vatandaş bu yıl protesto etsin, yüksek fiyatlı yerlerde tatil yapmasın. Böylece talepler azalır ve fiyatlar da aşağı iner” şeklinde konuştu.

"12 AYIN PARASINI 3-4 AYDA ÇIKARMAK İSTİYORLAR"

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Başkanı Aziz Koçal, konut kiralarına getirilen yüzde 25’lik üst sınırın tatil bölgelerdeki konutlar için de getirilmesini önerdi. Koçal, “Burada çok fazla dolandırıcılık yaşanıyor. Kesinlikle sözleşme yapılmalı. Firmaya ait hesap numarasına para yatırılmalı” dedi. Aziz Koçal, günübirlik evlerde fiyatların yukarı çekilmesinin fırsatçılık olduğunu belirtti. Yapılan kiralamaya dikkat edilmesi gerektiğini belirten Koçal, “Kesinlikle fırsatçılık var. Çünkü maliyet giderlerinde bir yükselme yok. Ev sahipleri 12 ayın parasını 3-4 ayda çıkarmak istiyor. Tüketici çok iyi araştırmalı. Alım gücünü, tüketici gücünü iyi kullanmalı” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bodrum Fethiye Marmaris
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
sagilmak isteyen önden buyursun piyasaya para lazim
yahu devlet buna el atamıyor mu? bari vergilendirsin bu ne arkadaş kim kime ne tutturursa mantığıyla zihniyet mi olur.asıl hain sizsiniz lan vicdan nedir ananiz babanız öğretmedi mi size 5 bin nedir.
hükümet gitsede emin olun bunlar daha tehlikeli toplum bozuldu bunun tek kurtuluşu yıkım kıyamet başka olmayacak adam ile Havva misali

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