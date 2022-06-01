Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi! Alımlar şimdiden başladı…

Kurban Bayramı, 9-12 Temmuz arasında kutlanacak. Bayrama kısa bir süre kala yavaş yavaş kurbanlık arayışları başladı. Bazı vatandaşlar şimdiden kurbanlıklarını alıp besiye çekti. Bu yılın en çok merak edilen konusu ise kurbanlık fiyatları. Bununla ilgili ilk sinyaller Samsun ve Sivas’tan geldi. Samsun Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Erdal Doğan, kurbanlık sıkıntısı bulunmadığını belirtti.

KİLOSU 60-65 LİRA OLDU

Fiyatlarda enflasyon ve maliyetler nedeniyle bir takım artışlar olduğunu ifade eden Doğan, şunları söyledi: “Geçen yıl Samsun’da büyükbaş canlı hayvanın kilo fiyatı 35 TL’den satıldı. Bu yıl ise 60 TL civarında satılıyor. Küçükbaş kurbanlık geçen yıl 800-1.500 TL arasında değişiyordu. Bu yıl ise 2 bin 500-4 bin TL arasında değişiyor. Geçen yıl büyükbaş kurbanlık ortalama 15 bin TL’ye alınabiliyordu. Bu yıl ortalama fiyat 20-25 bin TL arasında. Canlı 600 kiloluk bir tosunun fiyatı 40 bin TL’yi buluyor.”

ERKEN ALAN AVANTAJLI

Tanıdık varsa kurbanlıkları şimdiden almakta fayda var. Genelde piyasası yükselmeden ilk başta alanlar ile kurban bayramının 2 veya 3’üncü günü alanlar nispeten daha ucuza kurbanlık alabiliyor. Kombinalardaki kesim ücretleri büyükbaş için 1.500, küçükbaş için 350, söküm ücreti 1.000, paylama ücreti 500, et çekim ücreti 5 TL.

NAKLİYE VE MALİYET ETKİLEYECEK

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu da “Tosun canlı kilogram fiyatı 65, damızlık vasfını kaybetmiş düve 60, dişi koyun 60, erkek koyun ise 65 TL’den satılacak” dedi. İstanbul, Ankara gibi şehirlerde 4 kişi alınabilecek büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 25-35 bin lira arasında (ağırlığına göre değişiyor) olacağı öngörülüyor. Marketten küçükbaş alımında ise fiyatların 3 bin 500-4 bin 500 TL arası olması bekleniyor. Pazarlar kurulacağı zaman oluşabilecek nakliye fiyatları ve diğer maliyetler de kurbanlık fiyatlarını etkileyecek.



