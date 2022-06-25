Kurbanlık alacaklar dikkat! Büyük tehlike... Paranızı kaptırabilirsiniz

Kurban Bayramı’na iki hafta gibi kısa bir süre kala kurbanlıklar pazarlardaki yerini aldı. Bu yıl fiyatlar yüzde 25 ila 30 arasında zamlandı. Kurbanlık küçükbaş hayvanın kilosu 62, büyükbaşın ise 65 TL’den başlayacağı belirtilmişti. Zamların ardından kurbanlık alışverişi yapılacak vatandaşlar için çok kritik bir uyarı geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla, kurbanlık satın almayı düşünen vatandaşları sahte para ve internetten alış verişlerde yaşanabilecek dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Bayramın yaklaşmasıyla kurbanlık arayışının da başladığını ifade eden Bendevi Palandöken, "Vatandaşlar hem kurban pazarlarındaki sahte para dolandırıcılarına karşı hem de internette kurbanlık satışı üzerinden dolandırıcılık yapanlara karşı çok dikkatli olmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, geçen yıl bayramda 950 bin büyükbaş, 2 milyon 750 bin küçükbaş kurban kesildiğini anımsatarak, bu yıl piyasada kurbanlık tedariki ile ilgili bir sorun olmadığını kaydetti.

"İNTERNETTEKİ DOLANDIRICILARA KARŞI TETİKTE OLUNMALI"

Teknolojinin gelişmesi ve büyükşehirlerdeki mesafe sorunları nedeniyle internetten satışlara yönelimin fazla olduğuna dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Görsel olarak başka hayvanın fotoğraflarını koyarak satan, ortada hiç hayvan olmadan sahte ilan açan, hayvandan çıkacak etin vaadinde hile yapan oldukça fazla kişi bulunuyor. 'Uygun kurbanlık buldum' diye sevinirken aslında tam tersi, eldeki paradan da olunabilir. İnternetteki dolandırıcılara karşı tetikte olunmalı. Canlı hayvanın şu anki piyasalara göre büyükbaşta kilogram başına 65, küçükbaş hayvanda ise 62 liradan hesaplaması var. Bu hesaplamanın altında kalan kurbana şüpheyle bakmalı. Hayvancılık işi ile uğraşan herkes ortalama olarak aynı yem fiyatları, aynı giderler üzerinden kar marjını koyarak belli bir rakama satmak zorunda. 500 kilo bir hayvanın ederi 35 bin lira civarında olup da satış sayfalarında 25 bin liralık ilanlar gören vatandaşlarımız dikkat etmeli."

"VATANDAŞLARIMIZ SAHTE PARAYA KARŞI UYANIK OLMALI"

Palandöken, kurbanlık hayvan satın alacak vatandaşları sahte paralara karşı da uyardı.

Dolandırıcılar için bayramın fırsat olduğunu anlatan Palandöken, "Sahte paraları ayırt edebilmemiz için alınan banknotların üzerinde kabartma baskı, gizli görüntü, emniyet şeridi gibi pek çok özelliği barındırmalı. Yüklü paraları sürekli kontrol etmek zor olduğu için para sayma makinesi bulundurarak işler sağlama alınmalı. Vatandaşlarımız bu konuda uyanık olmalı" dedi.

KURBAN KESİM FİYATLARI 2022 NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu yılki kurban kesim fiyatlarını açıkladı. Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 500 TL, yurt dışında 1800 TL olarak belirlendi.

KURBAN HİSSE BEDELİ NE KADAR 2022?

Küçükbaş hayvanda hisse bedeli aranmıyor. Büyükbaş hayvanda da en fazla 7 kişi ortak kesim yapabiliyor.

Büyükbaş kurban fiyatlarının ortalama 30 bin TL olduğu düşünüldüğünde, büyükbaş hisse bedelinin 4 bin 300 TL arasında olduğu söylenebilir.



