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Resmi Gazete'de yayımlandı: Bugün itibarıyla başladı! Banka kartlarında yeni dönem... Emekli aylığı, kredi ve burs ödemeleri, sosyal yardımlara kadar tüm ödemelerde yeni düzen

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.01.2025 09:42
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Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre artık tüm kamu ödemeleri yerli ödeme sistemi TROY ile yapılacak. Emekli maaşlarından sosyal yardımlara kadar tüm ödemeleri için artık yerli ödeme sistemi kullanılacak. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bugün itibarıyla başladı! Banka kartlarında yeni dönem... Emekli aylığı, kredi ve burs ödemeleri, sosyal yardımlara kadar tüm ödemelerde yeni düzen

Yerli ödeme sistemi kamu ödemeleri için artık zorunlu oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, resmi kurumların yaptıkları tüm ödemeler için TROY altyapısını kullanacak. Kamu bankalarının yeni kart taleplerinde ve mevcut kartların yenilenmesinde aksi belirtilmedikçe TROY sistemine geçiş yapılacak.

EKONOMİK GÜVENİN ARTIRILMASI GEREKÇE OLARAK GÖSTERİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede TROY altyapısının kullanımının zorunlu olmasının gerekçesi olarak, Türkiye'nin ekonomik güvenliğinn artırılması olarak gösterildi. Yerli ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla ekonomik kaynakların yurt içinde kalması sağlanacak ve dışa bağımlılık azaltılacak.

troy

Bu karar ile kamu harcamalarının daha güvenli bir altyapıya taşınması ve yerli teknolojilerin desteklenmesi hedefleniyor.
Hangi ödemelerin TROY üzerinden yapılacağı ise merak ediliyor. Resmi Gazete'de açıklanan ödemeler ise şunlar:

  • Emekli maaş ödemeleri
  • Kredi ve burs ödemeleri
  • Sosyal yardımlar
  • Esnaf destek ödemeleri

    BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI

    Bugün itibarıyla başlayan TROY kart kullanımında kamu bankaları ile yapılan tüm protokoller yeni düzenleme kapsamında yenilenecek. Kamu kurumları ve vatandaşlar, ödeme işlemlerinde yerli altyapıdan yararlanacak.

troyg

'TROY' TANIMLI KART VERİLECEK

Kamu kuruluşlarının yaptığı ödemeler için sunulan banka kartları ve kamu bankalarının müşterilerine verdiği kredi ya da banka kartlarında yerli ödeme sistemlerini sunacağı açıklandı. Bu değişiklikle yeni müşterilerine ya da kart yenileme işlemi gerçekleştiren müşterilerine otomatik olarak 'TROY' tanımlı kartları sunacak.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete troy
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