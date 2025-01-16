İsa Karakaş 'İkinci bir EYT geliyor' diyerek açıkladı... Artık en önemlisi SGK'dan alacağınız rapor: 'Şaşırmamak elde değil'

Kanun değişikliği ile özel sektör işverenlerine yönelik SGK'ya ödenecek malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde uygulanan 5 puanlık sigorta prim indiriminin 4 puana düşürülmesi ve imalat sektörü işverenleri için 5 puanlık indirimin 2025 ve 2026 yıllarında devam ettirilmesi ve vergi indirimi​ ile emeklilik düzenlemesi yer aldı.

Ayrıca, yeni torba kanununda yer alan engelliliği nedeniyle vergi indiriminden faydalanarak yaşlılık aylığı bağlanan vatandaşların aylık ödemesine dair de değişiklik yapıldı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bazı vatandaşların emeklilik haklarının geriye gittiğini ve emekli olmalarının zorlaştığını belirterek, yeni torba yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması ile sürecin başladığını kaydetti.

Emeklilik hakkının nasıl kaybedildiğini belirten Karakaş, engelli bireylere tanınan ayrımcılığı şu sözlerle anlattı:



"Bütün engelliler​ dezavantajlı grupta yer alıyor. Hem istihdam açısından hem çalışma koşulları açısından son derece dezavantajlı ve dolayısıyla Anayasamızda da engellilerin çalışması, korunması ve emekliliği ile ilgili pozitif ayrımcılık yapılması yönünde düzenlemeler var.

Sosyal Güvenlik mevzuatına baktığımız zaman engelliler yaş şartı olmaksızın emekli olabiliyorlar. Yaş şartı olmaksızın emekli olmaları bu son 20 yılda 30 yılda ortaya çıkan yasalarla değil, ilk SSK kanunu yürürlüğe girdiği 60-70 yıl önceden beri engellilerde zaten yaş koşulu yok"

Vergi indirimi ile emekli olabildiklerini belirten Karakaş, "2008 Ekim ayı ve öncesinde işe girişi olanlar, SSK döneminden beri vergi indirim belgesini aldıkları zaman gerekli sigortalık süresi ve prim ödeme gün sayısı varsa SGK'ya başvuruyor ve emekli oluyorlar. Şimdi vergi indirimi ile emeklilik toptan kaldırılıyor"

"SGK ÇALIŞMA GÜCÜNE BAKACAK"

SSK döneminden beri var olan bu düzenin kaldırılmasına "Şaşırmamak elde değil" sözleri ile tepki veren Karakaş, 2006 yılından beri değiştirilmeyen sistemin şartlarının değişeceğini belirterek şu cümleleri kurdu:



"Şimdi engellilerin vergi indirimi ile emeklilik uygulaması tamamen kaldırılıyor ve dolayısıyla engelliliğe esas sağlık raporu alma şartı halen Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından düzenlenirken bu torba kanunla birlikte SGK resmen, 'Hayır artık Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından alınan raporları kabul etmiyorum' dedi. SGK artık engelliliğe esas kriterlerde sosyal amaç değil çalışma gücüne bakacak"

Karakaş, şu anda emekli olanlar için herhangi bir sorunun olmadığını aktararak, süreli rapor alan vatandaşların kontrol muayenesinde çalışma gücündeki kayıp yüzde 40'ın altında olduğu tespit edilirse emeklilik maaşlarının kesileceğini belirtti.

Yeni bir mağduriyetin doğduğunu kaydeden Karakaş, cümlelerini şu şekilde noktaladı:



"Yani ikinci bir EYT'ye yol açacağız. EYT'lilerin yıllarca mücadelesi neydi? Kazanılmış haklarımız elimizden gitti, diye 25 yıla yakın mücadelede bulundular. Şimdi vergi indirimi ile emeklilik de kazanılmış bir haktır. Dolayısıyla yeni bir mağduriyet olacak. Bu maddenin mutlaka derhal Anayasa mahkemesine gitmesi gerekiyor. Anayasa mahkemesine gittiği zaman müktesep hak kapsamında bunun iptal edilmesi çok büyük bir olasılık."

Kaynak: TGRT