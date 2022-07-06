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Kurbanlık almak isteyenler dikkat! Yüzde 80'i tükendi... 'Sıkıntı yok'

06.07.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı öncesi pazarlarda hareketlilik artarken kurbanlık sayısına ilişkin Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil’den açıklama geldi. Pakdil kurbanlık sayısı açısından sıkıntı olmadığını belirterek, “Son günlerde satışlar daha da yoğunlaşır ama yetiştiricilerimiz şu anda kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını ifade ettiler” dedi.

Kurbanlık almak isteyenler dikkat! Yüzde 80'i tükendi... 'Sıkıntı yok'

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler pazarlardaki hareketliliği arttırdı. Kurbanlıkların yüzde 80’inden fazlası şimdiden tükenirken, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil’den açıklama geldi. Tüm illerdeki kurbanlık satış noktalarının denetlendiğini dile getiren Pakdil, kurbanlıkların sağlığı açısından sıkıntı olmadığını, vatandaşların kurbanlık işlemlerini rahat bir şekilde yapabileceklerini bildirdi.

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"FAZLASIYLA HAYVANIMIZ MEVCUT"

Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı olmadığını belirten Pakdil, "Fazlasıyla hayvanımız mevcut. Kurban sonrasına yönelik olarak da eğer yetiştiricilerimizin satamadığı hayvanlar söz konusu olursa Et ve Süt Kurumu marifetiyle onları değerlendirme imkanı var. Kurumumuz bu konuda hazırlıklıdır." diye konuştu.

Pakdil, kurban satışları hakkında da bilgi vererek, "Kurban Bayramı'na daha 2 günümüz var. Son günlerde satışlar daha da yoğunlaşır ama yetiştiricilerimiz şu anda kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını ifade ettiler." dedi.

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KURBANLIK SAHİPLERİNE ÇEVRE UYARISI

Kurbanlık kesimi sırasında çevrenin kirletilmemesi konusunda uyarılarda da bulunan Pakdil, kurbanlıklara ait atıkların sokaklara bırakılmaması ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

Pakdil, kesimin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizerek, kurban derisinin de iyi bir şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini anlattı.

Vatandaşlara kesimhanelerden yararlanmalarını öneren Pakdil, bu yerlerde gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

Tesisteki yetiştiricilerle de sohbet eden Pakdil, Hayvan Kayıt Sistemi'nden (TÜRKVET) küpe sorgulaması da yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
kurban
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hani kriz vardı adamlar kurbanlık bitti ilanını kondurmuslar. Bayrama kaç gün kala .

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