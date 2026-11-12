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Küresel elektrikli araç satışları ekimde yüzde 8 artışla 2,09 milyon oldu

Dünyada elektrikli araç satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 2,09 milyona yükseldi.

Küresel elektrikli araç satışları ekimde yüzde 8 artışla 2,09 milyon oldu

Londra merkezli veri analiz şirketi Benchmark Mineral Intelligence, ekim ayına ilişkin küresel elektrikli araç satış verilerini yayımladı.

Buna göre, dünyada geçen ay 2,09 milyon elektrikli araç satıldı. Satışlar aylık bazda yüzde 3 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak yeniden büyümeye geçti.

Böylece, ocak-ekim döneminde dünyadaki toplam elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 17,5 milyona ulaştı.

Avrupa Birliği'nde (AB) elektrikli araç satışları ekimde yıllık bazda yüzde 36 yükselerek 510 bine çıktı. Öte yandan, AB'de satışlar aylık bazda yüzde 17 düşüş gösterdi.

AB'de ocak-ekim dönemindeki toplam elektrikli araç satışları ise yıllık bazda yüzde 31 büyümeyle 4,5 milyonu buldu.

Almanya'da elektrikli araç satışlarında Aralık 2022'den beri en yüksek hacme ulaşılırken, İngiltere'deki satışlar yıllık bazda yüzde 30 yükseldi.

ÇİN'DE YURT İÇİ TALEP ZAYIF, İHRACAT ARTIYOR

Çin'de ekimde 1,14 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam, aylık bazda yüzde 5 artışa ve yıllık bazda yüzde 12 düşüşe karşılık geldi. Ülkede ocak-ekim dönemindeki satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 gerileyerek 9,1 milyon oldu.

Elektrikli araçlar Çin'de daralan yurt içi otomobil pazarında giderek daha büyük bir pay almaya devam ediyor. Binek otomobil pazarının genelindeki daralma, elektrikli araç satışlarındaki düşüşten daha keskin olduğu için elektrikli araçların pazar penetrasyonu yeni bir zirveye ulaşıyor.

Yurt içi talep hala zayıf seyretmesine rağmen Çinli üreticiler üretimlerini sürdürdü ve yüksek hacimli ihracata devam etti. Binek otomobillere yönelik elektrikli araç ihracatı eylül ayındaki 558 bin adetten ekim ayında yaklaşık 600 bin adede yükselerek aylık bazda yeni bir rekora ulaştı.

Çin'de 2027'ye yönelik politika kaynaklı olumsuz koşullar ise varlığını koruyor.

AB'nin Çin'de üretilen hibrit araçların ithalatına getirdiği kota ve Çin'in yeni elektrikli araç ihracatına uygulanan KDV iadesini 1 Nisan 2027'den itibaren yüzde 13'ten yüzde 9'a düşürme kararının satışlara yansıyacağı düşünülüyor.

KUZEY AMERİKA'DAKİ SATIŞLARDA YILIN İLK ARTIŞI

Kuzey Amerika'daki elektrikli araç satışları ise ekimde yıllık bazda yüzde 24 artışla 130 bin olarak kayıtlara geçti. Bu, bölgede bu yıl elektrikli araç satışlarında görülen ilk yıllık bazdaki artış oldu.

Ekimdeki satışlar aylık bazda yatay seyir izlerken, Kuzey Amerika'da ocak-ekim dönemindeki elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 gerileyerek 1,3 milyon seviyesinde gerçekleşti.

Bölgede ekimdeki elektrikli araç satışlarının 110 binini ABD'deki satışlar oluşturdu.

Dünyanın geri kalanındaki satışlar ise ekimde yüzde 85 büyüyerek 300 bine çıktı. Ocak-ekim döneminde dünyanın geri kalanındaki elektrikli araç satışları yüzde 93 yükselerek 2,6 milyona ulaştı.

Avustralya ve Brezilya'da elektrikli araç satışlarında görülen güçlü artış, bu büyümeyi destekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrikli araç
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