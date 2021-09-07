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Küresel piyasalar Avro Bölgesi'nin büyüme verisine odaklandı

07.09.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle dün alış ağırlıklı bir seyir izlenmesinin ardından, bugün Avro Bölgesi'nde ikinci çeyreğe ilişkin büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalar Avro Bölgesi'nin büyüme verisine odaklandı

Dün İşçi Bayramı dolayısıyla ABD piyasalarında işlem yapılmaması ve küresel çapta veri akışının nispeten zayıf olması ile cuma günü ABD'nin tarım dışı istihdam verisinin ardından pay piyasalarında gözlenen yüksek risk iştahı temasının devam ettiği görüldü.

Analistler, küresel çapta istihdam piyasasında yeterli ilerleme kaydedilemediğine işaret eden veriler ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının ekonomik toparlanmayı baskılayacağı endişelerinin, parasal desteklerin bir müddet daha süreceği beklentilerini desteklediğini, bu durumun pay piyasalarında risk iştahının yüksek kalmasını sağladığını söyledi.

Öte yandan artan enflasyonist baskılar nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) da tahvil alımlarının azaltılmasını tartışmaya açabileceği sinyalini verdiğine işaret eden analistler, bu kapsamda para politikalarına yönelik belirsizliklerin gündemde kalmayı sürdürdüğünü vurguladı.

Bu gelişmelerle, dün Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi eylülde 19,6 ile son 5 ayın en düşük seviyesine inmesine karşın Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,96 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazandı. İki haftalık yükselişine dün ara veren avro/dolar paritesi günü yüzde 0,1 düşüşle 1,1872'den tamamlarken, bugün yeniden 1,1880'i test ediyor. Avrupa endeks vadeli işlem sözleşmelerinin bugüne ise karışık seyirle başladığı görülüyor.

Analistler, geçen hafta son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon verilerinin ardından Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak 2. çeyrek istihdam ve büyüme verilerinin, ekonominin gidişatına ilişkin ipucu vermesi açısından kritik olacağını ifade etti.

Geçen hafta 91,9 ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören dolar endeksi, dün yeniden 92,2 seviyelerine yükselerek kayıplarını telafi ederken, bugün yatay seyrediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise cuma günkü yükselişine devam ederek bugün yüzde 1,35'e çıktı. Cuma günü New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,21 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,03 gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,21 değer kazanmıştı. ABD endeks vadeli işlem sözleşmelerinde bu sabah alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Asya tarafında Japonya hükümeti, artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları üzerine, 12 Eylül'de sona erecek olağanüstü hal uygulamasının süresini 3 hafta uzatmaya karar verdi. Öte yandan Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin istifa edeceğini bildirmesinin ardından, iktidar partisi iç seçimlerinde yarışacak eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio, Kovid-19 ile mücadelede "on trilyonlarca yen mali destek paketi" taahhüt etti.

Makroekonomik tarafta bugün açıklanan verilere bakıldığında, ağustosta Çin'in ihracatı yıllık yüzde 25,6 ve ithalatı yıllık yüzde 33,1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Bu dönemde ülkede dış ticaret dengesi ise 58,3 milyar dolarla tahminlerin üzerinde fazla verdi. Japonya'da ise hanehalkı harcamaları temmuzda yıllık yüzde 0,7 artışla beklentilerin altında kalmaya devam etti.

Öte yandan Avustralya Merkez Bankası yüzde 0,10 düzeyindeki politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmezken, baz senaryolarının 2024'ten önce faizlerde artış yapılmayacağı yönünde olduğunu bildirdi.

Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 yükseldi, Japonya'da ise negatif veri akışına karşın teşvik beklentileriyle Nikkei 225 endeksi 5 ayın ardından ilk kez 30.000 puanı test etti.

YURT İÇİ PİYASLARDA SON DURUM

Yurt içinde, artan küresel risk iştahının yanı sıra görece ucuz kalan fiyatlamalar nedeniyle TL varlıklarda pozitif ayrışma devam etti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 değer kazanarak günü 1.474,72 puandan tamamlarken, dolar/TL paritesi dün yüzde 0,5 gerilemesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,28 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, geçen hafta son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon verilerinin ardından Avro Bölgesi'nde bugün açıklanacak 2. çeyrek istihdam ve büyüme verilerinin, ekonominin gidişatına ilişkin ipucu vermesi açısından kritik olacağını, yurt içinde ise Hazine nakit dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, temmuz ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, finansal yatırım araçlarının getiri oranı

12.00 Almanya, eylül ayı Zew Beklenti Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, 2. çeyrek GSYH ve istihdam değişimi

17.30 Türkiye, ağustos ayı bütçe dengesi

Kaynak: AA

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