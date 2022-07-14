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Küresel piyasalarda dolar rüzgarı esmeye devam ediyor! Dolar/euro paritesi 1'in altına indi

14.07.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışına gitmesi ve yatırımcılar tarafından doların güvenli liman olarak görülmesinin ardından değer kazanmaya devam ediyor. Yaşanan son gelişmelerle dolar/euro paritesi 1'in altına indi.

Küresel piyasalarda dolar rüzgarı esmeye devam ediyor! Dolar/euro paritesi 1'in altına indi

ABD'deki rekor enflasyon sonrası faiz artırımı sinyallerinin gelmesiyle dolar majör para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Dolar/euro paritesi 20 yılın en düşük seviyesinden aşağı indi. Parite şu sıralarda 0,9955'ten işlem görmeye başladı. Faiz artırım mesajları doların güçlenmesinde etken oluşturdu.

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DOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

Fed'in faiz artışına gitmesi ve yatırımcılar tarafından doların güvenli liman olarak görülmesi, küresel piyasalarda güçlenmesine destek oluyor. ABD dolarının euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi 109,245 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın zirvesine tırmandı.

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