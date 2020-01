Küresel şirketlerin yüzde 85’i hibrit bulutu seçiyor

İstanbul, 22 Ocak (DHA) - Her yıl bulut bilişim yazılım şirketi Nutanix tarafından hazırlanan Kurumsal Bulut Endeksi’nin 2019 verilerine göre şirketlerin yüzde 85’i ideal kullanım için hibrit bulutu seçiyor.

Microsoft Azure & Hibrit Bulut Platformları Direktörü Cüneyt Batmaz, maliyet avantajı, esneklik ve güvenlik gibi faydaları nedeniyle bulut bilişimin hızla yaygınlaştığını ve Orta Doğu bölgesindeki şirketlerin yüzde 43’ünün gelecek iki yıl içinde hibrit bulut kullanmaya başlayacağını belirti.

Bazı kurumlar kendi bünyelerindeki bulut özellikli IT altyapılarını kullanırken bunlar, kurumsal bir veri merkezinde çalışan veya bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı tarafından özel olarak barındırılan özel bulut sistemleri (private cloud) olarak nitelendiriliyor.

Bunun yanında, Microsoft gibi, üçüncü taraf global bulut hizmet sağlayıcılarından hizmet olarak alınan bulut hizmetleri de şirketlere avantajlar sunuyor (public cloud).

Bulut kullanmak isteyen şirketler, kendi ihtiyaçlarına göre bu iki seçeneğin karışımını sunan hibrit bulut servislerini seçebiliyor; kurumsal uygulamalarını kendi IT altyapılarında, diğer hizmetlerini ise global olarak sağlanan bulut hizmetlerinde çalıştırabiliyor. Örneğin web tabanlı e-posta gibi düşük güvenlik gereksinimine sahip ve yüksek hacimli ihtiyaçlar için genel bulut, finansal raporlama gibi hassas, iş açısından kritik ihtiyaçlar için de özel bulut (veya şirket içi altyapı) kullanılabiliyor. Böylece bulutun sağladığı tüm faydalardan en güvenli ve esnek bir şekilde faydalanmak mümkün oluyor.

Batmaz, “Günümüz ve geleceğin teknolojilerinin bulut olmadan çalışmasının imkânı yok. Bugün buluta geçmek, şirketinizi birinci sınıf bir eve taşımak gibi bir dönüşüm yaşatıyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, 140 ülkede güvenle kullanılan Microsoft olarak Azure ve Office 365 ürünlerimizle, IT’de maliyet avantajından güvenli operasyonlara, sistemlerin güncel tutulmasından etkili kaynak yönetimine kadar, şirketleri güçlendiren ve rekabette onları öne geçiren hizmetler sunuyoruz. Azure Hibrit bulut servisimizle, işletmeler verilerini hem şirket içi özel bulutlarında depolayabiliyor hem de Azure’un üstün özelliklerinden faydalanabiliyor. Örneğin, büyük IT altyapısı yatırımına sahip bankalar gibi kurumlar için hibrit bulut çok önem taşıyor. Azure Stack gibi çözümlerimizle bankalar aynı anda yeni bulut teknolojilerini benimserken kendi bilgisayar sistemlerindeki operasyonlarını sürdürebiliyor. Azure Hibrit avantajlarından faydalanan kurumlar lisans yatırımlarını kullanarak sanal makinelerde yüzde 40 tasarruf elde edebiliyor, yapay zekâ destekli akıllı gerçek zamanlı iç görülerle müşterilerine derinlikli deneyimler sunuyor.”

