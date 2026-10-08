Kuyumcular için yeni dönem! Kimlik tespitinde sınır yenilendi

Nakit, döviz ve kuyumculuk işlemlerinde kimlik tespitine ilişkin parasal sınırlar değişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla yapılan düzenlemeyle birlikte, yüklü miktardaki nakit, döviz ve altın alım satımlarında kimlik tespiti gerekiyor.

Yeni düzenlemeyle kuyumcularda kimlik talep edilen alışveriş tutarı da değişti. Daha önce 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik bilgisi alınırken, bu sınır 370 bin TL'ye yükseltildi. Böylece kimlik tespitine ilişkin parasal limit iki katına çıkarılmış oldu.

370 BİN TL'LİK ALTIN ALIMINDA SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Kuyumcularda 370 bin TL'lik altın alımı yapılması halinde müşterinin kimlik bilgilerinin alınması gerekiyor. Kuyumcu esnafı, işlemlerde müşterinin doldurması gereken bir form bulunduğunu belirtiyor. Formun hem alış hem de satış işlemlerinde geçerli olduğu aktarılırken, belgede müşterinin kimlik bilgilerinin yanı sıra alınan ya da satılan malzemenin ne olduğuna ilişkin bilginin de yer aldığı ifade ediliyor.

İşlemlerin dijital ortamda da gerçekleştirilebildiği belirtiliyor. Buna göre müşteri sisteme dahil edilirken QR kod okutuluyor, ardından kimliğin ön ve arka yüzü sisteme aktarılıyor ve dijital imza işlemi tamamlanıyor. İşlemlerin ardından ürün müşteriye teslim ediliyor.

Kimlik bilgilerinin alınması bazı müşterilerde endişeye de neden olabiliyor. Kuyumcular, bazı müşterilerin kimlik bilgilerini vermek istemediğini belirtiyor. Esnaf, kimlik tespitinin işlemlerin güvenliği açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Kuyumcular, uygulamanın olası bir hata durumunda müşteriye ulaşılmasını da kolaylaştırdığını belirterek, “Herhangi bir hata durumunda müşteriye kolaylıkla ulaşmamızı sağlıyor bu durum” ifadelerini kullanıyor.

ELEKTRONİK TRANSFERLERDE LİMİT 30 BİN TL OLDU

Düzenlemeyle yalnızca kuyumculuk işlemlerindeki sınır değişmedi. Elektronik transferlerde kimlik tespitine ilişkin parasal limit de 15 bin TL'den 30 bin TL'ye çıkarıldı. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kuyumcu esnafı, limitlerin artırılmasının güvenlik açısından yararlı olduğunu değerlendiriyor. İşlemi gerçekleştiren kişinin kimliğinin belirlenmesinin kayıt dışı para hareketlerinin önüne geçilmesine katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Kuyumcular, kimlik bilgilerinin verilmemesi halinde işlemin gerçekleştirilmediğini de ifade ediyor. Uygulamanın kayıt dışı para hareketlerinin önlenmesine katkı sağlayacağını belirten esnaf, “İşlemi yapan şahsın kimliği belli olmuş olacak. Kayıt dışı paranın önüne geçilecek” sözleriyle düzenlemenin bu yönüne dikkat çekiyor.

Show TV'ye konuşan kuyumcular, yeni uygulamanın altınların niteliğinin ve kaynağının belirlenmesi açısından da önem taşıdığını ifade etti. Esnaf, kimlik tespitiyle birlikte altının sahte veya çalıntı olup olmadığına ilişkin sorunların çözümüne katkı sağlanabileceğini belirtti. Bu değerlendirme, “Bu altın mı değil mi? Bu çalıntı mıdır, değil midir veya sahte midir?” sözleriyle dile getirildi.