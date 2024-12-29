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Kuyumcularda yeni dönem! Kesme altın satışı için talep gitti: ‘Sertifika ve seri numarası olacak’

29.12.2024 13:51
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Kesme altın satışı piyasayı karıştırdı. Kuyumcular artık isyan ediyor. Altın piyasasındaki dolandırıcılıklar da artınca Kuyumcular Odası bakanlığa bir talepte bulundu. Kesme altın satışı ‘sona ersin’ denildi. Bu talep sahtekarlığın önüne geçmek için eğer çalışma yürürlüğe girerse artık sertifikalı ve seri numaralı altın satılacak. İşte detaylar…

Kuyumcularda yeni dönem! Kesme altın satışı için talep gitti: ‘Sertifika ve seri numarası olacak’

Kuyumcularda altın satışında yeni dönem yolda. Piyasadaki sahte altın artınca kuyumcular kesme altının ‘satışı bitsin’ dedi. İstanbul Kuyumcular Odası ortak olan bu talebi Ankara'ya iletti. Eğer yeni sistem hayata geçerse bundan böyle yastık altı olarak bilinen işlenmemiş kesme altın satılamayacak.

Günümüzde artık neredeyse her kuyumcudan kesme altın alabiliyorsunuz. Ancak o her kuyumcu sizin aldığınız kesme altını satın almıyor. Çünkü sahtecilik çok fazla. Eğer bu çalışma yürürlüğe girerse artık sertifikalı ve seri numaralı altın satılacak.

‘SERİ NUMARALI VE SERTİFİKALI ALTINLAR DAHA GÜVENLİ’

Kuyumcu Ümit İbalar kesme altınla ilgili ATV Haber’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“Satılmasından yanayım. Kesme altının çünkü çok güvenilir değil. Örnek veriyorum; biz kesme altını sattığımız zaman tanıdıklarımıza çok yüklü miktarlarda olduğunda yine geri dönüşlerin de bize dönmesini istiyoruz. Bu altın sahteciliğe açık mı bir altın! Kesme diye tabir edilen açık altında sahtecilik olduğu için ben çok satılmasından yana değilim.

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Kesme altını aslına bakarsanız bir sektör imalat kısmında kullanırız. Normal satışlarda da biz işte 10 gram, 5 gram, 20 gram, 50 gram ya da 1 gramlık sertifikalı ve seri numaralı altınları kullanırız. Bunlar daha güvenli altınlardır.”

KESME ALTIN NEDEN DAHA UCUZ?

Kuyumcular odasının bir diğer nedeni de işlenmemiş altının kar marjının düşük olması halihazırda kuyumcular kesme altını işlenmiş altına göre daha ucuza satıyor. Kuyumcu İbalar da bu durum için “Zaten 24 ayar altınlarda paketli de olsa açık da olsa kuyumcuların kazancı çok düşük, açık altınlarda daha da düştüğü için paketler de sertifika ve paketlenme maliyeti söz konusu oluyor o yüzden biraz artış oluyor.” ifadelerini kullandı.

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KESME ALTIN İÇİN ANKARA’DAN YANIT BEKLENİYOR

Tamamen güvene dayalı alım satımı yapılan kesme altın için Ankara'dan gelecek yanıt bekleniyor. “Kesme altın getirdim ve sizi tanımıyorum buraya geldim alır mısınız?” sorusuna ise kuyumcuların genellikle yanıtı ‘almam’ oluyor. Ancak kuyumcu sizi tanıyorsa ve alacağı altının kendi sattığı altın olduğundan eminse kesme altının alışını yapıyor. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.956,17
2.956,54
% -0.72
23:59
Ons Altın / TL
91.895,73
92.010,12
% -0.69
23:59
Ons Altın / USD
2.615,37
2.615,70
% -0.71
23:59
Çeyrek Altın
4.729,87
4.833,95
% -0.72
23:59
Yarım Altın
9.430,18
9.667,89
% -0.72
23:59
Ziynet Altın
18.919,48
19.276,65
% -0.72
23:59
Cumhuriyet Altını
19.843,00
20.143,00
% -0.15
13:07
Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Altın sahte altın altın fiyatı kesme altın
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