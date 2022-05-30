FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kuyumculardan çeyrek altın tahmin! 'Çeyrek altın 2 bin liraya çıkacak'

Kuyumculardan çeyrek altın tahmin! 'Çeyrek altın 2 bin liraya çıkacak'

30.05.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonun gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Dolar fiyatlarının artmasıyla birlikte altın fiyatları da yükselişe geçti. Bununla beraber kuyumculardan çeyrek altınla ilgili yeni tahmin geldi.

Kuyumculardan çeyrek altın tahmin! 'Çeyrek altın 2 bin liraya çıkacak'

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar tarafından altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler araştırılırken, kuyumculardan yeni bir tahmin geldi. Gram altın şu sıralar 977 TL, çeyrek bin 597 TL, yarım 3 bin 194 TL, tam 6 bin 593 TL’den işlem görüyor. Ülkemizde düğün sezonun yaklaşması ile birlikte altına olan talep arttı.

kuyumcu

ALTIN YÜZDE 45 ARTTI

2021 yılı ile 2022 yılı arasında meydana gelen fiyat değişiklikleri hakkında bilgiler veren kuyumcu Bayram Erdoğan, geçen yıla göre çeyrek altının yüzde 45 oranında artış gösterdiğini söyledi. Erdoğan, “2021 yılı sonu itibariyle yaklaşık 650-660 seviyelerinde seyreden gram altın, yaklaşık 5-6 aylık bir süre içerisinde ortalama yüzde 40-45’lik bir artış gösterdi. Şu anda altının gram fiyatı 950 TL oldu. Yani geçen yılın sonunda 660 TL’ye sattığımız altın şu anda 950 TL. Çeyrek altında da 2021 yılı sonu itibariyle bin TL civarına altın, şu anda bin 500 TL yani ortada yine yüzde 45’lik bir artış söz konusu. Gram altının artışı son 6 aylık süreç içerisinde doları geçti. 2021 yılı sonu itibariyle 12 seviyelerinde seyreden dolar yine şu dönemde 16 seviyelerine çıktı burada da yüzde 35’lik bir artış var. Has altın daha da fazla arttı. Dolayısıyla altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. 66 bin TL’si olan bir vatandaşımız 100 gram altına yatırım yapmış oldu. 5-6 aylık zaman diliminde şu anda 95 bin TL gibi elinde parası oldu. Yani altın her zaman için kazandırmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“GRAM ALTIN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİN 100 SEVİYELERİNE KADAR ÇIKACAK”

Altının gelecekteki fiyatıyla ilgili net bir kanaat belirtmek çok zor ancak dünya da ki menkul değer uzmanlarından aldığımız bilgi ve kanaatler ışığında kendi kanaatlerimizi de birleştirdiğimiz zaman şöyle bir durum söz konusu. Ons fiyatı bin 850 dolar seviyelerinde. Uzmanların kanaati 2 bin dolara kadar ons altının çıkacağı yönünde. Dolayısıyla dünyada ki bu malum sıkıntılardan kaynaklı onsun yükseleceğini düşünecek olursak, ons 2 bin dolara çıkarsa ve dolarda hiçbir yükseliş olmazsa gram altın önümüzdeki günlerde bin 100 seviyelerine kadar çıkacak. Bu da çeyrek altının bin 750 seviyelerine geleceği anlamına gelir. Dolarda ki artışı da değerlendirirsek, bu yıl içerisinde çeyrek altının fiyatının 2 bin TL’lere kadar çıkacağını değerlendiriyoruz” diye konuştu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulunamıyor!6 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulunamıyor!
Altın fiyatları için bu sözler çok konuşulurAltın fiyatları için bu sözler çok konuşulur
Konutta fahiş kiraya yeni önlem: Zorunluluk geliyorKonutta fahiş kiraya yeni önlem: Zorunluluk geliyor
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

AK Parti ile CHP arasındaki fark eridi!

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Bankalardan ‘dolar’ hamlesi! Yeni adım atıldı

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Kimlik yerine silahını gösterdi, gerginlik çıktı! Gözaltına alınanlar arasında uzman çavuşlar da var

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Dikkat çeken sözler: 'Benzin ve motorin 6 TL düşer'

Vatandaşın hissettiği 'enflasyon' oranı şaşırttı!

Vatandaşın hissettiği 'enflasyon' oranı şaşırttı!

EYT'de yeni 'borçlanma' formülü masada

EYT'de yeni 'borçlanma' formülü masada

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Yarışma anındaki o hareketi olay oldu!

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Trans mahkûm, hücrede sarhoşken seks yaparken yakalandı!

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

İnsanların içlerinden çıkarılmış en garip şeylerin listesi!

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Fiyat performans oranı en iyi kulaklık modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.