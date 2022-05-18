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Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın yeniden...

18.05.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki tahmin yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Dolar fiyatlarının artmasıyla birlikte altın fiyatları de yükselişe geçerek bir ayın zirvesini gördü. Bununla beraber kuyumculardan gram altınla ilgili yeni tahmin geldi.

Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın yeniden...

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz ay 1920 dolar seviyelerinde bulunan ons altın 1812 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ons altın da düşüş sürerken gram altın ise dolar kuru etkisiyle yükselişe geçti. Gram altın şu sıralar 930 TL, çeyrek bin 520 TL, yarım 3 bin 41 TL, tam 6 bin 306 TL’den işlem görüyor. Ülkemizde düğün sezonun yaklaşması ile birlikte altına olan talebin artacak.

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ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ YENİ TAHMİN

Kapalıçarşı’da gram altın 931 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 1520, tam altın 6 bin 75 liradan satılıyor. Vatandaşların alım yönünde talebi olduğunu söyleyen Kapalıçarşı esnafı Tunahan Sarı, "Vatandaşlar bu dönemde altın almak için geliyorlar. Satmak için gelenlerin sayısı çok az. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar olsa da vatandaşlar güvenli bir liman olarak altın yatırımını tercih ediyor. Son dönemde altının ons fiyatı azaldı. FED’in faiz artırımı da altının ons fiyatının düşmesinde etkili oldu. Buna rağmen dolar kurunun yükseliş göstermesi nedeniyle gram altının fiyatı yükseldi. Gram altının daha önce gördüğü bin lira üzerine tekrar yükseleceğini düşünüyorum" dedi.(İHA)

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