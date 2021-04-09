Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu! Isparta'da 24 saat üretiyor

Küçüksavlı, ödül aldığı projenin detaylarını "Bu fikir kızımdan çıktı. Biz kent merkezinde yaşıyorduk. Babamın besihanesinden çalışırken, gübre taşıyorduk. Çiftçiler için gübre her zaman bir sorundur." diyerek anlattı. Bakanlığın projesine katılma sürecini Küçüksavlı "Kokusu da, başka bir yere boşaltması da sorundur. Bu soruna nasıl çözelim diye düşünürken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarımda kadın girişimciler güçleniyor' projesina katılmaya karar verdik." sözleriyle ifade etti. Araştırmalar yaptığını anlatan Küçüksavlı "Hayvan gübresini değerlendirebilir miyim diye düşündüm. Araştırmam sonucunda hayvan gübresinden biyogaz yapıldığını öğrendim. Sonra bu projeyi geliştirmeye çalıştık" dedi. Türkiye'de 18 biyogaz tesisinin olduğuna dikkati çeken Küçüksavlı, bu tesislerin maliyetinin ise milyon eurolar seviyesinde dolduğunu, malzemelerinin yurt dışından geldiğini söyledi. Kendisinin böyle bir maliyeti karşılamasının mümkün olmadığını anlatan Küçüksavlı, "Buradaki bütün parçaları yurt içinden tek tek temin ettik." diye konuştu.

Ürünlerin temin sürecini Küçüksavlı "Karıştırıcıyı Konya'dan getirdim. Bazı biyogaz borularını Bursa'dan getirdik. Deneme yanılma yöntemiyle bu tesisi oluşturduk." şeklinde anlattı. Kurduğu sistemle ilgili Küçüksavlı "Doğalgazı olmayan bir besihanede artık bir 'doğal gaz'ımız var. Yatırım maliyetinin ardından bize fatura göndermeyen bir sistemimiz var" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan proje ile ilgili birincilik ödülü aldığını belirten Sevgi Küçüksavlı, KOSGEB'den de ticari destek aldığını söyledi. Küçüksavlı, kurduğu küçük tesiste nasıl biyogaz ürettiğini "Tezekleri alıyoruz. Çamur kuyusuna atıyoruz. Burada karıştırıcı makineleriyle karıştırıyoruz. Makineler yardımıyla orta kuyumuz var. Orta kuyumuza aktarıyoruz. Orada sıcaklık, nem ve oksijen dengesi var." diyerek anlattı. "24 saatte 40 metreküp kadar gaz üretiyor" diyen Küçüksavlı "O gazı da borular yardımıyla özel bir balona aktarıyoruz. Oradan da 24 saat içinde biyofermantik gübre çıkıyor. Normalde bu gübrenin bitkiere zarar vermemesi için 2 yıl güneşin altında yanması gerekiyor." dedi.