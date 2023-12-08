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KUZEY BORU HALKA ARZ NE ZAMAN, katılım endeksine uygun mu? Kuzey Boru kaç lot verir? KBORU hisse fiyatı

08.12.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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Kuzey Boru halka arz oluyor. SPK tarafından halka arzı onaylanan KBORU hisse kodu ile halka arz edilen hisselerin fiyatı merak konusu oldu. Birçok kişi internette, "Kuzey Boru halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuzey Boru kaç lot verir? İşte KBORU hisse fiyatı...

KUZEY BORU HALKA ARZ NE ZAMAN, katılım endeksine uygun mu? Kuzey Boru kaç lot verir? KBORU hisse fiyatı

Kuzey Boru halka arz talep toplama tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. SPK tarafından halka arzı onaylanan Kuzey Boru (KBORU), borsayı yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer aldı. Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Kuzey Boru halka arzı 24.000.000 TL nominal değerli payları, 36,20 TL sabit fiyattan satışa sunulacak.

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KUZEY BORU TALEP TOPLAMA NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE?

Kuzey Boru halka arz talep toplama işlemleri 7 Aralık 2023 Perşembe günü itibarıyla başladı.

Kuzey Boru A.Ş. halka arz talep toplama işlemlerinde son gün 8 Aralık 2023 Cuma günü olarak açıklandı.

KUZEY BORU HİSSE FİYATI NE KADAR?

Kuzey Boru A.Ş. hissesi 36,20 TL’den satılacak. Kuzey Boru A.Ş. halka arzının büyüklüğü 868,8 milyon TL olarak açıklandı.

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KUZEY BORU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Faiz hassasiyeti bulunan kişiler KBORU hissesinin katılım endeksine uygunluğunu merak ediyor. Kuzey Boru halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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KUZEY BORU KAÇ LOT VERİR?

Kuzey Boru A.Ş.’nin halka açıklık oranı 24%’tür. Toplamda 24 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

  • 2.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (434 TL).

  • 2.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (362 TL).

  • 2.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (325 TL).

  • 3.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (289 TL).

  • 3.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (253 TL).

  • 4.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (217 TL).

  • 4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (181 TL).

  • 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (144 TL).

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KUZEY BORU HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) halka arzı tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile yapılacağından, tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım yapmak mümkün olacak. Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek. Halka arzda talep girişleri, halka arz sekmesinden değil; normal hisse alır gibi hisse menüsünden KBORU.HE ya da KBORU.H kodlu hisse seçilerek alış emri girilerek yapılabilecek.

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