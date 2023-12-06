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KUZEY BORU (KBORU) hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Kuzey Boru halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu ve hangi bankalarda?

06.12.2023 23:13 | Son Güncelleme:
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Kuzey Boru halka arz tarihleri ve detaylar merak edildi. Kuzey Boru halka arz borsa işlem tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz onayı alan Kuzey Boru'nun hisse fiyatı da açıklandı. Peki, Kuzey Boru (KBORU) hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Kuzey Boru halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu ve hangi bankalarda?

KUZEY BORU (KBORU) hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Kuzey Boru halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu ve hangi bankalarda?

Kuzey Boru halka arzın hisse fiyatı ve borsa işlem tarihlerine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. SPK tarafından halka arzı onaylananKuzey Boru (KBORU), borsayı yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer aldı. Borsa İstanbul'da işlem görecek olan Kuzey Boru halka arzı 24.000.000 TL nominal değerli payları, 36,20 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. İşte konuya dair detaylar...

KUZEY BORU TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan Kuzey Boru A.Ş. halka arzı 7 – 8 Aralık tarihinde yapılacak.

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KUZEY BORU HİSSE FİYATI NE KADAR?

Kuzey Boru A.Ş. hissesi 36,20 TL’den satılacak. Kuzey Boru A.Ş. halka arzının büyüklüğü 868,8 milyon TL olarak açıklandı.

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KUZEY BORU KAÇ LOT VERİR?

Kuzey Boru A.Ş.’nin halka açıklık oranı 24%’tür. Toplamda 24 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

  • 2.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (434 TL).

  • 2.5 Milyon katılım ~ 10 Lot (362 TL).

  • 2.9 Milyon katılım ~ 9 Lot (325 TL).

  • 3.3 Milyon katılım ~ 8 Lot (289 TL).

  • 3.7 Milyon katılım ~ 7 Lot (253 TL).

  • 4.1 Milyon katılım ~ 6 Lot (217 TL).

  • 4.5 Milyon katılım ~ 5 Lot (181 TL).

  • 4.9 Milyon katılım ~ 4 Lot (144 TL).

  • borsa istanbul

KUZEY BORU KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Faiz hassasiyeti bulunan kişiler KBORU hissesinin katılım endeksine uygunluğunu merak ediyor. Kuzey Boru halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

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KUZEY BORU HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) halka arzı tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile yapılacağından, tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden katılım yapmak mümkün olacak. Halka arza Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank ve diğer tüm bankalar ile aracı kurumlar üzerinden, talep toplama tarihlerinde saat 10.30-13.00 arası talep girişi yapılabilecek. Halka arzda talep girişleri, halka arz sekmesinden değil; normal hisse alır gibi hisse menüsünden KBORU.HE ya da KBORU.H kodlu hisse seçilerek alış emri girilerek yapılabilecek.

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Kuzey Boru KBORU Kuzey Boru halka arz
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