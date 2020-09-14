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Kuzey Marmara Otoyolu ne zaman açılacak? Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti 2020!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.09.2020 17:08 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Kuzey Marmara Otoyolu 5. kesim ile ilgili çok yakın bir tarih veren Bakan Karaismailoğlu, otoyolun tamamının da ne zaman tamamlanacağını söyledi. Peki, Kuzey Marmara Otoyolu ne zaman açılacak? İşte Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti 2020!

Kuzey Marmara Otoyolu ne zaman açılacak? Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti 2020!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatını helikopter ile gözlemledikten sonra projeye dair brifing alan Karaismailoğlu, gazetecilere proje ve Kuzey Marmara Otoyolu ile alakalı açıklama yaptı. Peki, Kuzey Marmara Otoyolu ne zaman açılıyor? Kuzey Marmara Otoyolu fiyat tarifesi nasıl? İşte detaylar...

KUZEY MARMARA OTOYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Karaismailoğlu 400 km uzunluğundaki otoyolun yapımının 21 Aralık tarihinde sona ereceğini belirtti. Bunun yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu 5. kesim ile ilgili olarak bu hafta sonu tamamlanacağı bilgisini verdi. 6. kesim ile beraber 21 Aralık tarihinde Kuzey Marmara Otoyolu tamamlanacak. Bakan Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu gibi projelerden de bahsederek bütün bunların hem ülke hem de dünya için değerli projeler olduğunu ve örnek teşkil edecek projeler olduğunu söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu ne zaman açılacak? Kuzey Marmara Otoyolu geçiş ücreti 2020!

KUZEY MARMARA OTOYOLU GÜZERGAHI

Bakan Karaismailoğlu yaptığı açıklamada; Marmara Bölgesi’ni 400 km’lik aks ile tamamlayan otoyol ve 1915 Çanakkale Köprüsü’nün Asya’yı Avrupa’ya Çanakkale üzerinden bağlayacağına değindi. Kuzey Marmara Otoyolu’nun trafiğe açık olan güzergahı Kınalı kavşağından başlıyor ve İstanbul Havalimanı bağlantı yolları da eklenecek şekilde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlanan Odayeri’de bitiyor. Otoyolun bir diğer kolu olarak geçen Habibler-Hasdal kavşağı da şehir trafiği için bir alternatif oluşturuyor.

Kuzey Marmara Otoyolu; Asya yakasındaki trafiğe açık güzergah da Kurnaköy’den başlayarak İzmit-Sevindikli’ye dek uzanıyor. Güzergahtan Sabiha Gökçen Havalimanı, Gebze OSGB, D-100 bağlantı yolu, Kocaeli-Çayırova yolu, İstanbul Park, Dilovası TEM ve İlimtepe kavşağında İzmit-Körfez’e rahatça ulaşmak mümkün.

KUZEY MARMARA OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETİ

Çok yakında tamamlanacak olan Kuzey Marmara Otoyolu ücreti de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ancak Kuzey Marmara Otoyolu ödeme işlemlerinde gidilen mesafe ve araç tipine göre farklılık oluyor. Bu nedenle detaylı liste ve hesaplama araçları üzerinden net bilgiyi almak mümkün.

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AVRUPA OTOYOLU 2020 SGS FİYAT LİSTESİ

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