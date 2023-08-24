KUZU GRUP HALKA ARZ SONUÇLARI: Kuzu Grup halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? KZGYO kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Kuzu Grup halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. SPK tarafından halka arz başvurusu onaylanan Kuzu Grup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi talep toplama süreci, 23 Ağustos 2023 tarihinde bitti. Kuzu Grup halka arz sonuçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KUZU GRUP HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kuzu Grup halka arz tarihleri 21-22-23 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Buna göre, 21 Ağustos Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 23 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00'de sona erdi.

Kuzu Grup halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.

KUZU GRUP NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Kuzu Grup, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. Şirketin borsada işlem göreceği tarih henüz açıklanmadı. Ancak KZGYO hisseleri için gong zilinin Ağustos ayı bitmeden çalmasını bekliyor.

KUZU GRUP HİSSE KODU NEDİR?

Kuzu Grup hisse kodu #KZGYO olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

KUZU GRUP HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Kuzu Grup hisse fiyatı 20,76 TL olarak açıklandı. Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Şirketin elde edeceği halka arz gelirlerinin yüzde 65-75'i mevcut ve muhtemel borçların finansmanında, yüzde 20-25'i portföy yatırımlarında, yüzde 5-10'u işletme sermayesinin karşılanmasında kullanılacak.

KUZU GRUP KAÇ LOT VERİYOR?

SPK ile paylaşılan verilere göre, Kuzu Grup 50,000,000 Lot verecek.

Kuzu Grup Gayrimenkul halka arzında 50,000.000 TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Paylar, 20,76 TL sabit fiyattan satılacak.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 1.04 Milyar TL olacak ve şirketin halka açıklık oranı ise %25 olarak gerçekleşecek.

