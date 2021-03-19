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Kuzugöbeğinin fiyatı gram altınla yarışıyor, pazarda 300 lira!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2021 11:13 | Son Güncelleme

Havaların ısınmasıyla birlikte pazar tezgahlarında birçok bitki de yerini aldı. Muğla'nın Datça ilçesinde, tezgahlara yeni gelmeye başlayan kuzugöbeğinin fiyatı gram altınla yarışmaya başladı.

Kuzugöbeğinin fiyatı gram altınla yarışıyor, pazarda 300 lira!

Muğla’nın Datça ilçesinde hava sıcaklıklarının yükselmesi ile kuzugöbeği de tezgahlardaki yerini aldı. Her derde deva olduğu söylenen kuzugöbeği kilosu 300 TL’den satılıyor.

HER DERDE DEVA: KUZUGÖBEĞİ!

Havaların ısınması ile dağlık alanlarda kendini gösteren kuzugöbeği, yöre halkı tarafından toplanarak pazarlarda satılmaya başlandı. Muğla ve mahallelerinde yörenin sevilen yiyeceği olan kuzugöbeği, aynı zamanda geçim kapısı da oluyor. Muğla’nın Perşembe Pazarı’nda kilosu 300 TL’ye satılan kuzugöbeğinin fiyatı ise dudak uçuklatıyor.

kuzugöbeği (4)

Her derde deva olduğu söylenen kuzugöbeği kurutularak da satılıyor. Özellikle Muğla’dan İtalya gibi ülkelere ihraç edildiği öğrenilirken, yanlış toplama yüzünden nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

İHA

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