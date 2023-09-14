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KYK beslenme yardımı ne kadar, günlük kaç TL? 2023 KYK yemek ücreti belli oldu mu?

14.09.2023 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK yurdu beslenme yardımı ve yemek ücretleri merak ediliyor. 29 Ağustos - 2 Eylül 2023 tarihleri arasında alınan KYK yurt sonuçları belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt sonuçların adayların erişimine açıldığını açıkladı. Herhangi bir yurda yerleşen adaylar kayıt sürecine ve yurt yemeği ücretlerine ilişkin araştırmalara başladı. Peki, KYK beslenme yardımı ne kadar, günlük kaç TL? 2023 KYK yemek ücreti belli oldu mu?

KYK beslenme yardımı ne kadar, günlük kaç TL? 2023 KYK yemek ücreti belli oldu mu?

KYK beslenme yardımı ile ilgili detaylı bilgiler KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla beraber araştırılmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açılan KYK yurt başvuruları 29 Ağustos - 2 Eylül 2023 tarihleri arasında alındı. Adaylar, KYK yurt sonuçlarına erişebiliyorlar. Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere verilen yemek yardımı her yıl güncelleniyor. Peki, 2023 2024 KYK yemek parası günlük ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

KYK BESLENME YARDIMI NE KADAR?

2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılı KYK öğrenci beslenme yardımına dair henüz duyuru yapılmadı. Detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

KYK

KYK YEMEK ÜCRETİ KAÇ TL?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı, sabah kahvaltısı için 25,00 TL, akşam yemeği için ise 50,00 TL olmak üzere günlük 75,00 TL olarak uygulanmaktadır.

Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 90,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.

KKTC’de barınan öğrenciler için ise beslenme yardımı: sabah kahvaltısı için 30 TL, akşam yemeği için 55 TL olmak üzere günlük toplam 85 TL olarak uygulanmaktadır.

Beslenme yardımı tutarı Bakanlıkça belirlenmekte ve her yıl eylül ayında öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda artırılmaktadır.

KYK - 2

KYK YEMEK SAATLERİ

Yurt yemekhanelerinde kahvaltı yardımı hafta içi 06.30-12.00, hafta sonu 06.30-12.30 saatleri arasında uygulanırken akşam yemeği yardımı ise 16.00-22.30 saatleri arasında geçerli olmaktadır.


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