KYK borçları için bakanlıktan açıklama! Herkes bunu merak ediyor: Faizler anaparaya mı eklendi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KYK borçlarına gelen faizlerin silineceğini ve sadece anaparanın ödeneceğini açıklamasının ardından e-devlet uygulamasına giren gençler farkın da anaparaya eklendiğini gördü.

Merkez Bankası Eski Başkanı, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, öğrencilerin bu konuya ilişkin görsellerle tepkisini paylaşarak, "Anlaşılan o ki, açıklama tarihine kadar işlemiş faiz anaparaya ilave edilmiş ve bu faizli tutar sabitlenmiş ve bundan sonra faiz işletilmeyecek. Kısaca karar tarihine kadar işlemiş faiz silinmiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası KYK kredisinin son durumunu kontrol eden borçlular, kredisinin anaparasının üzerine eklenen farkın da toplama dahil edildiğini öne sürerek ekran görüntülerini sosyal medyadan paylaştılar.

SİSTEMSEL HATA OLABİLİR

Bu iddia üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı kaynakları, bu durumun sistemden kaynaklandığını, düzenleme yapacağını ve faizlerin anaparaya eklenmeyeceğini; faiz tutarlarının tamamen silineceğini söyledi.



