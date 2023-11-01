KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI 2023 E-DEVLET SONUÇ SORGULAMA: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Gözler GSB'de!

KYK burs sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KYK burs ve kredi miktarına ilişkin yaptığı açıklamada tutarın lisans öğrencileri için 2 bin liraya, yüksek lisans için 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkartılacağını belirtti. KYK burs sonuçları hakkında açıklama GSB tarafından yapılacak. İşte KYK burs sonuçları sorgulama ekranı ve konuya dair merak edilenler...

KYK BURS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK, TARİH BELLİ Mİ?

KYK burs sonuçları merakla bekleniyor. KYK bursları için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine girdi.

12 farklı kuruma gönderilecek olan başvuruların, öğrencilerin verdiği bilgilerle örtüşüp örtüşmediğini değerlendirecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, buradan elde edilen bilgilere göre burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencileri belirleyecek.

Getiğimiz yıl baz alındığında KYK burs sonuçlarının Kasım ayının son günlerinde erişime açıklanması bekleniyor

KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK BURS 2023 MİKTARI NE KADAR OLDU?

KYK burs ve kredi miktarlarına ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında kredi ve burslar artıyor. Lisans öğrencileri için 2 bin liraya, yüksek lisans için 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum."





