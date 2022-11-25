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KYK BURS BAŞVURU süresi uzatıldı! KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Bakan Kasapoğlu duyurdu

25.11.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvurusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. KYK burs başvuruları kasım ayında alınmış ve sona ermişti. Başvuru yapamayan öğrenciler için müjdeli haberi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu duyurdu. Bakan Kasapoğlu açıklamasında yeniden KYK başvurularının alınacağını bildirdi. Peki, KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS BAŞVURU süresi uzatıldı! KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Bakan Kasapoğlu duyurdu

KYK burs ve kreid başvuruları yeniden başladı. KYK burs başvurusu, işlemlerini tamamlayamayan adaylar için yeniden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Öğrenim Kredisi Borçlarında Yeni Dönem Bilgilendirme Toplantısı'nda merak edilen konularda açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada KYK burs başvurularının sona ereceği tarihi de açıkladı.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvurusu, işlemlerini tamamlayamayan adaylar için yeniden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "An itibari ile başlayan başvurular yarın saat 23:59'a kadar devam edecek" dedi.
Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.
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