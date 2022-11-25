KYK BURS BAŞVURU süresi uzatıldı! KYK burs başvurusu nasıl yapılır? Bakan Kasapoğlu duyurdu

KYK burs ve kreid başvuruları yeniden başladı. KYK burs başvurusu, işlemlerini tamamlayamayan adaylar için yeniden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Öğrenim Kredisi Borçlarında Yeni Dönem Bilgilendirme Toplantısı'nda merak edilen konularda açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu canlı yayında yaptığı açıklamada KYK burs başvurularının sona ereceği tarihi de açıkladı.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvurusu, işlemlerini tamamlayamayan adaylar için yeniden başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "An itibari ile başlayan başvurular yarın saat 23:59'a kadar devam edecek" dedi.

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

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