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KYK BURS BAŞVURULARI 2023 başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru ekranı açıldı mı? İşte burs miktarları!

08.09.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Üniversite öğrencileri ve bu yıl üniversiteye yerleşen öğrencilerin gündeminde KYK başvuru tarihleri yer aldı. KYK burs ve kredi başvuru detayları, eylül ayının gelmesiyle beraber yoğunlaştı. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru ekranı açıldı mı?

KYK BURS BAŞVURULARI 2023 başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvuru ekranı açıldı mı? İşte burs miktarları!

KYK burs başvurularına dair araştırmalar eylül ayının gelmesiyle beraber yoğunluk kazandı. KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) ile üniversite öğrencilerine yurt, burs ve geri ödemeli kredi imkanları sunuluyor. KYK burs ve yurt başvuru tarihleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) açıklamasıyla belli oluyor. Bu yıl KYK bursundan faydalanmak isteyen öğrenciler başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, KYK bursları ne kadar, kaç TL? KYK burs ve kredi alma şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Konuyla alakalı resmi açıklama bekleniyor.

Ancak geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra KYK yurt başvuruları 24 Ağustos tarihinde başlamıştı.

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları ise Kasım ayı içerisinde tamamlanmıştı. Bu yılda KYK burs ve yurt başvurularının benzer tarihlerde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi tarihler duyurulduğunda detaylar eklenecektir.

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KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

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KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri genel olarak yılbaşlarında zamlanıyor. En son alınan ücretler şu şekilde:

Lisans ve ön lisans öğrencileri 1250 TL

Yüksek lisans öğrencileri 2 bin 500 TL

Doktora öğrencileri 3 bin 750 TL

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KYK BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK burs ve kredi yönetmeliğine göre;

Ön Lisans Öğrencileri,

Lisans Öğrencileri,

İki Yıllık Okullardan Mezun Olup, Dört Yıllık Okulların Üçüncü Sınıfına Dikey Geçiş Sınavı İle Ara Vermeden Kayıt Yapan Öğrenciler, (İntibak Veya Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez.)

Yüksek Lisans (Master Ve Doktora) Öğrencileri, (Hazırlık Sınıfında Burs Verilmez)

ÖSYM Sınav Sonucunda Ham Puan Bazında Belirlenen Puan Türünde İlk 100’e Giren Öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu Gereği, Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen, Kıstaslara Göre Amatör Milli Sporcu Olan Öğrenciler,

Burstan Yararlanabilmektedir.

Not: Bir Öğrenci Aynı Anda, Hem Burs Hem De Öğrenim Kredisi Alamaz.

KYK bursundan kimler faydalanamaz:

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere,

5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.


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