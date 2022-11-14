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KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Kasım KYK burs başvuruları nereden yapılacak?

14.11.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvuruları ile ilgili son dakika açıklaması için kritik haftaya girildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuya ilişkin detayları yapacağı duyuru ile aktaracak. Bilindiği üzere geçen sene burs ve kredi başvuruları Kasım ayında alınmıştı. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Kasım KYK burs başvuruları nereden yapılacak?

KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Kasım KYK burs başvuruları nereden yapılacak?

KYK burs başvuruları için kritik sürece girildi. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını öğrenmek isteyenler Kasım ayının gelmesi ile birlikte konuya ilişkin arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. KYK burs başvuruları ile ilgili merak edilenler...

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs başvuruları henüz başlamadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz sene 5 Kasım tarihinde başlamış ve 10 Kasım’a kadar devam etmişti. 8 Kasım olan son başvuru gününün uzatıldığını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurmuştu. Bakan Kasapoğlu, 5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvurusunun 10 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıklamıştı.

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KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Burs/kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

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