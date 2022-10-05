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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? GSB'den açıklama bekleniyor...

05.10.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK bursları ve kredileri ile her yıl binlerce öğrenciye eğitim hayatı için destek sağlanıyor. Öğrenciler, KYK burslarıyla alakalı GSB'den, (Gençlik ve Spor Bakanlığı) güncel açıklama bekliyor. Peki KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? GSB'den açıklama bekleniyor...

Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla, her sene binlerce öğrenciye sağlanan KYK burs ve kredi başvuruları hakkında detaylar merak konusu oldu. Belirli kriterleri sağlayan adaylar KYK geri ödemesiz burs almaya hak kazanıyor. Diğer adaylar ise KYK geri ödemeli kredi imkanından yararlanıyor. KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

YK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağı belli olmadı. Konuyla alakalı açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? GSB'den açıklama bekleniyor...

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olma,
Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Bakanlığa bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,
Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir

KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1700 TL, doktora öğrencilerine ise 2 bin 550 TL KYK bursu ödenecek.

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Anahtar Kelimeler:
KYK burs
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