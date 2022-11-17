KYK burs başvurusu ne zaman açıklanır? 2022-2023 KYK bursu ne zaman yatacak? Dikkat 1 milyon 500 bin öğrenci için son gün!

KYK bursu başvuruları 15 Kasım salı günü başladı. Başvuru süreci bugün (17 Kasım 2022 Perşembe) sona erecek. Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) kayıtlı öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor. İşte KYK burs başvuruları ile ilgili detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs başvuru sonuçları yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak.

Önce veriler, 12 farklı kuruma gönderilecek. Verilen bilgilerin doğru olup olmadığı değerlendirilecek ve Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencileri açıklayacak.

Başvurular 18 Kasım Cuma günü itibariyle değerlendirmeye alınacak.

2021 yılı baz alındığında KYK burs sonuçlarının 12 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK bursu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Geçtiğimiz dönemde yapılan açıklamada burs miktarlarının 850 TL'ye artırıldığı ifade edilmişti.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde KYK burs miktarının lisans öğrencileri için 1000 TL civarında olacağı ön görülüyor.

KYK BURS BAŞVURU EKRANI

KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

KYK burs başvurusu e-Devlet internet adresi ya da mobil uygulamadan yapılacak. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda bazı öğrenciler burs, bazı öğrenciler ise geri ödemeli kredi alabilecek.

BAKAN KASAPOĞLU DUYURDU!

Geçtiğimiz günlerde KYK burs başvurularının başladığını sosyal medya hesabı üzerinden aktaran Bakan Kasapoğlu, "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı.17 Kasım Perşembe günü saat 23.59’a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz.’" ifadelerini kullandı.

