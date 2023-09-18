KYK BURS - KREDİ BAŞVURU TARİHİ 2023: KYK burs başvuruları ne zaman, KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL?

KYK burs başvuruları her sene çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. KYK yurt sonuçları geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile erişime açıldı. Öğrenciler şimdi KYK burs ve kredi başvuruları için beklenmeye başlandı. İşte, 2023-2024 KYK burs başvurusu ile ilgili merak edilenler...

KYK burs başvurusu ile ilgili detaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aktarılacak.

KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım içerisinde gerçekleştirilmişti.

KYK burs başvuru tarihleri belli olduğu zaman haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KYK BURSLARI NE KADAR, KAÇ TL?

2024 KYK burs tutarı henüz açıklanmadı.

2023 Ocak ayı itibarıyla ön lisans ve lisans bursu: 1.250 TL, Yüksek lisans bursu 2.500 TL, Doktora bursu ise 3.750 TL'dir.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.



