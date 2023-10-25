KYK BURS SONUÇLARI 2023 E-DEVLET SORGULAMA EKRANI! GSB KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?

KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Geçen yıl, KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta erişime açılmıştı. e-devlet KYK burs sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları 12 Ekim tarihinde başladı 19 Ekim tarihinde sona erdi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları kasım ayında başlamış ve sonuçlar 16 Aralık'ta duyurulmuştu. Bu sene de benzer bir süre aralığında yayımlanması bekleniyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİNE ZAM YAPILACAK MI?

2023 Ocak ayında yapılan zamla lisans öğrencilerine ödenen burs ücreti 1250 TL'ye yükselmişti.

2024 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...



