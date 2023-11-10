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KYK BURS SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI: KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB'de!

10.11.2023 17:22 | Son Güncelleme:
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KYK burs sonuçlarına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) sayesinde üniversite öğrencileri yurt, burs ve geri ödemeli kredi imkanlarından yararlanabiliyor. KYK burs başvuru sonuçlarının açıklamasını bekleyen öğrencilerin gözü kulağı GSB'ye çevrildi. Öte yandan KYK burs ve kredi ücretleri de belli oldu. Peki, KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

KYK BURS SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI: KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB'de!

KYK burs başvuru sonuçları son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. KYK burs ve kredi başvuruları 12 Ekim'de başlayıp 19 Ekim tarihinde sona erdi. KYK burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler için gözler GSB'den gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, üniversite öğrencileri ve bu yıl üniversiteye başlayan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. KYK burs ve kredi miktarları her yıl güncellendiği gibi bu 2024 yılı içinde güncel rakamlar paylaşıldı. İşte, KYK burs sonuçları 2023 sorgulama ekranı ve haberin detayları.

KYK BURS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine girdi. 12 farklı kuruma gönderilecek olan başvuruların, öğrencilerin verdiği bilgilerle örtüşüp örtüşmediğini değerlendirecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, buradan elde edilen bilgilere göre burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencileri belirleyecek.

KYK - 2

19 Ekim Perşembe günü başvuruların sona ermesinin hemen ardından değerlendirme sürecinin başladı. Ayrıca geçtiğimiz yıl baz alındığında KYK burs sonuçlarının Kasım ayının son günlerinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuruları tamamlandıktan ve sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

KYK

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK BURS VE KREDİ 2024 NE KADAR OLDU?

Lisans ve ön lisans öğrencileri 1250 TL'den 2 bin TL'ye,

Yüksek lisans öğrencileri 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye

Doktora öğrencileri 3 bin 750 TL'den 6 bin TL'ye çıkarıldı.

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