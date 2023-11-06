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KYK BURS SONUÇLARI 2023 TURKİYE.GOV.TR E-DEVLET: GSB ile KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB'de!

06.11.2023 08:00 | Son Güncelleme:
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KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması GSB tarafından yapılacak, başvuru yapan kişiler e Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak sonucu öğrenebilecekler. 12 - 19 Ekim tarihleri arasında alınan başvuru süreci sonrası gözler GSB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, GSB ile KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Turkiye.gov.tr e Devlet Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları ekranı!

KYK BURS SONUÇLARI 2023 TURKİYE.GOV.TR E-DEVLET: GSB ile KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler GSB'de!

KYK burs sonuçları konusunda son dakika açıklaması yapılıp yapılmadığını merak eden kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin TL'ye çıkardıklarını duyurmuştu. 2023 KYK burs sonuçları hakkında açıklama ise GSB tarafından yapılacak. İşte Turkiye.gov.tr e Devlet KYK burs sonuçları sorgulama ekranı...

KYK burs sonuçları

KYK BURS SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs sonuçları merakla bekleniyor.

KYK burs başvuruları, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecine girdi. 12 farklı kuruma gönderilecek olan başvuruların, öğrencilerin verdiği bilgilerle örtüşüp örtüşmediğini değerlendirecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, buradan elde edilen bilgilere göre burs ya da kredi almaya hak kazanan öğrencileri belirleyecek.

19 Ekim Perşembe günü başvuruların sona ermesinin hemen ardından değerlendirme sürecinin başladı. Ayrıca geçtiğimiz yıl baz alındığında KYK burs sonuçlarının Kasım ayının son günlerinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.

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KYK BURS VE KREDİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

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KYK burs sonuçları

KYK BURSU NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri genel olarak yılbaşlarında zamlanıyor. En son alınan ücretler şu şekilde:

Lisans ve ön lisans öğrencileri 1250 TL

Yüksek lisans öğrencileri 2 bin 500 TL

Doktora öğrencileri 3 bin 750 TL

KYK burs sonuçları

KYK BURS 2024 YILI İÇİN NE KADAR OLDU?

KYK burs ve kredi miktarlarına ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında kredi ve burslar artıyor. Lisans öğrencileri için 2 bin liraya, yüksek lisans için 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum."

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